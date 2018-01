Prohibición de parrilleros ha incidido en mejora de seguridad

En Barranquilla la restricción al parrillero hombre rige en el norte de la ciudad, desde la calle 72 hasta la avenida Circunvalar entre las carreras 38 y 65. Se decretó desde hace un año ante el crecimiento de la delincuencia en horarios restringidos, pero por los buenos resultados ahora la prohibición será de 24 horas todos los días de la semana.



Las autoridades informaron que desde que se aplicó la medida en ese cuadrante del norte de la ciudad hubo una disminución de los hurtos tanto a personas como a residencias.

Entre tanto, en Cali la administración de Maurice Armitage implementó la prohibición del parrillero y ha logrado sostenerla a pesar de varias escaramuzas jurídicas. En la capital del Valle consideran que la prohibición ha servido para ponerle freno a la inseguridad y también a la accidentalidad, pues la restricción aplica no solo para el parrillero hombre sino para todo menor de 12 años.



Esto porque allí eran frecuentes los accidentes de moto en los que los principales afectados eran niños, incluso de brazos, que sus padres transportaban violando normas de seguridad vial.



En Cúcuta hace dos años se estableció la prohibición para controlar no solo los atracos, sino el homicidio. El 50 por ciento de las 7.000 personas asesinadas entre 1997 y 2014 en esa ciudad fueron ultimadas desde una moto.



“La norma que restringe el parrillero hombre se mantendrá hasta nueva orden, debido a que su imposición ha dado buenos resultados para la ciudad en materia de reducción de algunos delitos y también ha servido para controlar la proliferación de este parque automotor”, puntualizó José Luis Duarte, secretario de Tránsito de Cúcuta.



En Ibagué, las autoridades reportan una reducción del 41 por ciento en hurto a personas cometidos con motocicletas, gracias a la medida. Y en Neiva, aunque la prohibición solo aplica en el centro de la ciudad, el alcalde Rodrigo Lara asegura que ha sido clave para evitar fleteos en esa zona.



Entre tanto, en Medellín se cayó la prohibición por una polémica decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia. Allá la medida rigió casi tres años, desde el 30 noviembre de 2012 hasta el 10 de agosto de 2015. Ese tribunal declaró la nulidad del Decreto 1807 que restringía el acompañante hombre en las motos argumentando que “la medida resulta ser contraria a la Constitución pues el derecho del gran número de personas que se desplazan como acompañante en una motocicleta y que lo hacen sin el ánimo de cometer algún ilícito no puede verse afectado por el hecho de que algunas personas utilicen este medio para fines delictivos”. Allá se calcula que uno de cada dos atracos los comete un ‘parrillero’.



