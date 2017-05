Hay 55 mil venezolanos solicitando nuevo documento fronterizo

La aplicación del nuevo sistema de identificación fronterizo, que implementó Migración Colombia a partir del 1° de mayo para controlar el tránsito diario de 45 mil personas en el límite entre Colombia y Venezuela, ha generado malestar en algunos sectores de la sociedad del vecino país.

Mientras que facciones chavistas del estado fronterizo del Táchira calificaron la nueva Tarjeta de Movilidad Fronteriza como un acto de xenofobia, algunos ciudadanos han mostrado su inconformismo, porque las autoridades migratorias del lado colombiano no permiten que ingresen al territorio nacional a pesar de contar con pasaporte vigente.

“La policía colombiana me hizo pasar un mal rato, porque las autoridades venezolanas sellaron mi pasaporte sin ningún problema, pero cuando estaba llegando a los filtros migratorios, la gente de Colombia no me permitió el ingreso, diciendo que si no tenía el carnet de circulación no podía andar por Cúcuta. Inclusive, tenía el pasaporte sellado y me dijeron que así tenga el pasaporte sellado, sin carnet de circulación no podía entrar”, aseguró Ángel Tellería, un venezolano residente en Ureña.



Este ciudadano extranjero añadió que personas inescrupulosas en su país están cobrando hasta 30.000 bolívares por el trámite de este documento, que se solicita a través de la página web de Migración Colombia sin costo alguno.

Esta nueva herramienta, que reemplaza a la actual Tarjeta Migratoria de Tránsito Fronterizo, se concibió bajo el propósito de promover una movilidad migratoria "ordenada, regulada y segura", en los 2.200 kilómetros de frontera que comparten estas naciones.



Cualquier venezolano que resida en estados fronterizos y cruce con frecuencia la línea divisoria podrá solicitar a través de su página web de Migración Colombia. La entidad enviará vía correo electrónico al solicitante una constancia provisional, que tendrá una vigencia de seis meses, mientras se hace un estudio en Colombia para expedir el documento permanente.

Ciudadano venezolano, haga click aquí para realizar su pre registro https://t.co/v28uzPdTF1 pic.twitter.com/R78rjJtYWR — Migración Colombia (@MigracionCol) 2 de mayo de 2017

Ante esta situación, la Cancillería y Migración Colombia emitieron un comunicado aclarando que la expedición de este documento no tiene ningún costo. También, explicaron que “si no tienen el comprobante de pre-registro, al ingresar a Colombia deberán presentar su pasaporte vigente. Si no cuentan con alguno de los dos documentos, no podrán ingresar a territorio colombiano, medida que se aplica para garantizar una frontera ordenada”.



Según Migración Colombia, se han expedido cerca de 55.000 pre-registros de de la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, 5.000 en proceso de aprobación, 197 cancelados por mala inclusión de datos y 2 revocados.



CÚCUTA