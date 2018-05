Temporada de lluvias ya deja 4.000 familias damnificadas

La primera temporada de lluvias de este año en el país ha dejado 18 personas muertas y cerca de 4.000 familias damnificadas, señaló Carlos Iván Márquez, director de la Unidad Nacional para Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Los departamentos que han sentido con fuerza las lluvias son Antioquia, Tolima, Valle del Cauca, Santander, Cundinamarca, Cauca, Huila, Nariño, Caldas y Chocó.



Para Márquez, pese a la difícil situación que viven los damnificados y las familias de las víctimas, las cifras no son tan desalentadoras, pues en años anteriores se han registrado hasta 50.000 afectados.

El director de la UNGRD sostiene que el país ha mejorado en su infraestructura y en la elaboración de planes preventivos. “Colombia era muy vulnerable a la temporada de lluvias, los últimos eventos grandes han sido los fenómenos de la niña del 2010 y del 2012, eso dio para que se generara un trabajo de construir obras de mitigación”, afirmó.



De otro lado, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) manifestó en su boletín diario que la región Caribe y la región Andina se mantienen en alerta roja por el incremento en los niveles de sus ríos.

El panorama de las regiones

Ante estas situaciones, tanto el director del Ideam, Omar Franco, como Carlos Iván Márquez, hacen un llamado a los colombianos para que no se descuiden y sigan las recomendaciones preventivas.



Márquez añadió que, en los últimos años, el Gobierno colombiano ha invertido al menos 12 mil billones de pesos para que el país sea menos vulnerable.



Sin embargo, la temporada de lluvias ha dejado varios efectos: deslizamientos, inundaciones, colapsos en estructuras y daños en las vías. Esta última es una de las mayores problemáticas, pues 82 vías primarias han sido afectadas, agregó Márquez.

En Antioquia, los deslizamientos han obstruido varías carreteras, como la vía Caldas–Amagá, Tarazá–Caucasia y Abejorral–La Ceja. El 98 por ciento del departamento está en alerta, un municipio se encuentra en alerta roja, 16 en alerta naranja y 53 en amarilla.



En Santander, este lunes, se produjo el desbordamiento de la quebrada Pailitas, en el sector conocido como Los Curos, lo que ocasionó un deslizamiento de tierra y lodo que arrastró 10 vehículos a un abismo y dejó a dos personas desaparecidas. Los organismos de socorro mantienen la alerta naranja en este departamento.



En el Valle del Cauca, por su parte, más de 300 hectáreas de cultivos de pancoger han sido devastados por las fuertes lluvias. Los deslizamientos de tierra también han generado complicaciones, pues algunas vías han quedado anegadas, lo que dificulta el transporte de los productos a los diferentes mercados. La capital del departamento se mantiene en alerta amarilla.



En Barranquilla, después de las lluvias del pasado sábado, más de 500 viviendas quedaron afectadas y un joven de 17 años con Síndrome de Down desapareció al quedar inmerso en las corrientes del arroyo Don Juan, en el barrio Los Girasoles.



En Arauca, los organismos de socorro continúan las labores de rescate en el sector rural del municipio de Saravena, donde en horas de la madrugada de este domingo se produjo el desbordamiento del río Banadias, dejando cerca de 400 familias damnificadas.



Según Márquez, 162 municipios en el país han registrado eventos, pero “lo importante es que no baja la guardia en prevención (…) le pedimos a la gente que por favor no se exponga, no viajen de noche cuando está lloviendo, no se pongan a salir cuando hay situaciones de tormenta eléctrica o de rayos”.



La temporada de lluvias, de acuerdo con el Ideam, se inició a finales de marzo y se prevé que finalice en junio.



