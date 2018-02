Fuselaje de avión yace abandonado en parque de Bucaramanga

El abandono en el quedó el fuselaje de un avión que fue llevado al parque de La Vida del barrio Campo Hermoso de Bucaramanga (Santander) para que se convirtiera en un escenario de jornadas de promoción para la prevención de sustancias alucinógenas, el abuso y la violencia intrafamiliar, preocupa a los vecinos de la zona, quienes denuncian que se ha convertido en un foco de inseguridad y lugar de expendio y consumo de drogas.

"Además de generar inseguridad, es un peligro para los niños que quieren jugar en él. Como está en mal estado, hay riesgo que se puedan cortar con las latas oxidadas que están sueltas", dijo Enick Flórez, residente del sector, quien señala que en un comienzo se vio como una buena oportunidad para mejorar ese entorno.

Las piezas de la aeronave, modelo Vickers Vicount, fueron llevadas a ese lugar en noviembre del año pasado por la Fundación Prevenir y Solidaridad Familia (Fupresolfa), que lo adquirió tras una solicitud a la Aeronáutica Civil, pues el aparato se encontraba desde hace muchos años parqueado, sin uso, en el aeropuerto Palonegro de la capital santanderena.



De acuerdo con Javier Antonio Flórez, representante legal de Fupresolfa, la Alcaldía se había comprometido con la firma de un convenio a través del cual se adelantaría la restauración del avión, para que en enero de este año se diera inicio a talleres dirigidos a niños y jóvenes de la ciudad. Sin embargo, este nunca se pactó y hoy no hay plata para ese fin.

Foto: Grau Santanmaría

“Inicialmente se había hablado de bajar el avión simplemente. Luego se habló con la Alcaldía y se le pidió el favor de gestionar presupuesto, un recurso muy bajito para atender a 32.000 niños, niñas y adolescentes escolarizados (…) pero me han dicho que no hay dinero”, dijo el representante legal de la fundación, quien refirió que el costo el desmonte y traslado del avión es bastante alto.

Ante ello, las autoridades locales expresaron que dicho proyecto es una iniciativa privada más no pública, por lo tanto no se podrían gestionar dineros que puedan dar inicio a los talleres que la fundación pretende realizar.



“Siempre se ha entendido como una iniciativa privada. Nosotros no vamos a invertir recursos públicos en un proyecto privado, eso es un tema de la fundación. Seguramente el señor se quedó sin recursos y ha intentado buscar la financiación pública pero no es procedente porque no está en nuestro plan de desarrollo”, expresó Manolo Azuero, jefe de gabinete Alcaldía Bucaramanga.

El funcionario señaló que si esta semana no se logra concretar el inicio del proyecto, el fuselaje sería retirado.



