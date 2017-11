Tres mil hectáreas han sido restituidas en el Magdalena Medio

Un balance entregado por el director general de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Ricardo Sabogal, reveló que en la región del Magdalena Medio ya van tres mil hectáreas de tierra devueltas a campesinos que fueron desplazados desde la década de los 90 en dicha zona del país, producto de la disputa entre paramilitares y grupos guerrilleros.

Durante una visita que realizó el funcionario en uno de los predios que fueron restituidos en zona rural del municipio de Sabana de Torres, en Santander, señaló que lo más importante del proceso es que las víctimas están recibiendo apoyo para adelantar procesos productivos.

“No basta con dar la tierra si no se le da al campesino con qué producir, porque se pierde el esfuerzo. El programa de proyectos productivos es impronta del presidente: entregue la tierra y dele con qué producir al campesino”, indicó Sabogal.



Impulsada por la Ley 1448 de 2011, que ampara a las víctimas del conflicto armado interno en atención, asistencia y reparación integral, desde la URT actualmente se le está ofreciendo a la población que regresa a sus territorios asesoría económica y profesional.



Lo anterior, con el fin de que esa comunidad pueda realizar cultivos u otras actividades propias del campo, que les permitan sustentarse.



De esta manera, en el momento en que un juez ordena restituir algún territorio, se hace una evaluación de la capacidad de producción del mismo para, posteriormente, ejecutar un proyecto con una inversión no mayor a los 40 salarios mínimos legales vigentes en plantaciones, ganadería, mano de obra o cualquier otra necesidad sustentable.



El beneficiario, además de recibir el dinero por parte del ente nacional, obtiene la asesoría del mismo con el fin de dar buenos resultados en la conservación y comercialización de productos.

“Volver al campo ha sido una belleza, yo tuve mucho que sufrir en la ciudad porque de eso no sé nada. Yo sólo sé labrar la tierra, soy criado, nacido en el campo y no tengo nada que hacer en una ciudad, allá no produzco nada. Ahora me devolvieron mi tierra, me dieron un proyecto productivo del que estoy muy contento y agradecido”, afirmó Joaquín Sánchez Díaz, quien habita en la vereda Venecia, del municipio de Rionegro, en Santander.



El campesino admite que el camino no ha sido fácil y que ha tenido que enfrentarse con algunas amenazas por parte de quienes antes estaban viviendo en el lugar de donde fue despojado.



De acuerdo con la URT son varias las denuncias interpuestas por labriegos que vuelven al campo, pero que constantemente son intimidados por algunas personas que se muestran en desacuerdo con la reubicación que les fue asignada para poder devolver los predios a sus antiguos propietarios.



Pese a ello, desde el Gobierno se está realizando un acompañamiento a las víctimas, para que los casos sean resueltos beneficiando a todas las partes.

“Este es un proceso que toca callos, no es fácil, ha habido gente que nos ha amenazado a reclamantes, pero tenemos un esfuerzo muy grande por parte de la Fuerza Pública, acompañando el proceso (…) Si el juez nos dice que hay que reubicar se le compra la tierra, se pone a trabajar y a vivir tranquilamente. No se trata de tapar un hueco sin abrir otro”, precisó Sabogal, al tiempo que manifiesta que hoy en día los conflictos ya se pueden resolver desde los estrados judiciales, sin necesidad de recurrir a la violencia.



Según datos, en la Unidad hay vigentes cinco mil reclamaciones para restitución en la zona de Magdalena Medio, de las cuales ya han sido resueltas cuatro mil denuncias, para la devolución en los próximos meses de 15 mil hectáreas.



En Santander, hay procesos abiertos principalmente en los municipios de San Vicente de Chucurí, San Alberto y Rionegro, localidades donde se han entregado más de 340 predios.



“La entidad está trabajando en 85 municipios de esta región; y ya vamos en un 70 por ciento de cumplimiento, de la meta planteada”, declaró Fabio Camargo, director de la URT en el Magdalena Medio.



CARLOS NEME

Para EL TIEMPO

BUCARAMANGA