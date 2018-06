Muerte de sospechoso de crimen de niña en Santa Marta enreda el caso

La Fiscalía Seccional Magdalena ratificó este martes que existen pruebas contundentes que señalan a Gilberto Luna Parra como sospechoso del asesinato de la menor de 10 años que conmocionó a Santa Marta el pasado fin de semana.

Pese a que la esposa y uno de los hijos de Luna, quien apareció muerto este martes en su lugar de detención, dijeron que se trató de “un falso positivo de la Policía”, el director de la Fiscalía regional, Vicente Guzmán, defendió el procedimiento judicial y agregó que “contaba con el acervo probatorio para privar de la libertad al hombre de 45 años y vincularlo a la investigación”.



Guzmán agregó que "sin suficientes elementos de peso no hubiésemos efectuado una operación tan delicada que terminara con la detención de un presunto responsable por el crimen de la niña en Gaira".

Guzmán informó que hasta el momento hay serios indicios de que Luna estaría involucrado en el hecho y que siguen trabajando en buscar más testigos y cotejar todas las huellas halladas en la escena y el ADN.



Para detenerlo las autoridades tuvieron en cuenta que durante el allanamiento del inmueble Luna tenía en su poder 44 gramos de cocaína, además, se hallaron pintas rojas que parecían manchas de sangre y varias prendas de vestir que habían sido lavadas.



Asimismo, el director de la Fiscalía dijo que en la versión que el capturado entregó hubo contradicciones al referirse a la sangre encontrada en la ropa.

Vecinos piden justicia

“Él asegura que estuvo en la casa donde se produjo el crimen ayudando a los papás y allí se untó de sangre y dejó sus huellas en la ventana, versión que fue desvirtuada por los padres de la menor, quienes indicaron que quien fue al inmueble fue el hijo del procesado y no Gilberto”, dijo Guzmán.



Mientras tanto, el Fiscal lamentó la muerte del capturado y aclaró que la investigación continuará hasta que haya absoluta claridad sobre los motivos del crimen de la menor.



Por otra parte, vecinos de la familia del indiciado se mostraron impactados cuando se supo sobre la detención del hombre, quienes lo conocieron dijeron que no se imaginaron nunca que Gilberto pudiera cometer un crimen tan atroz. "Él era una persona muy seria y amable, aunque no conversaba mucho, siempre era servicial con todos en el barrio, de ahí nuestra sorpresa con lo que está ocurriendo", indicó un morador de Zarabanda, barrio donde vivía el presunto asesino y la menor fallecida.

Anteriormente, la mamá de la niña había expresado que no se atrevía asegurar o descartar que Gilberto fuera el asesino de su hija “solo pido que se haga justicia y que este crimen que nos ha causado tanto dolor no quede en la impunidad”, dijo.



En la mañana de este martes, la ciudadanía volvió a salir a las calles, atendiendo la convocatoria que se hizo desde la institución educativa donde estudiaba la pequeña víctima, y rechazaron el asesinato, clamaron justicia y pidieron que un hecho como este jamás vuelva a suceder. "Ella era buena estudiante y tenía muchos amigos, en el colegio la vamos a extrañar mucho", indicó una profesora durante la marcha.

ROGER URIELES

Para EL TIEMPO

Santa Marta