Las noticias son agridulces para la familia López Perdomo

La tragedia tocó las puertas de los esposos Yorley Perdomo y Beiber López, quienes no han parado de buscar a sus seres queridos en Mocoa.



Él, por su trabajo con el Ejército Nacional, se encontraba en Norte de Santander y no había podido dar la ayuda que le hubiera gustado, pero ella, desde la ciudad de Neiva, ha sido sus ojos, su voz y no ha escatimado esfuerzos en la indagación.



Varios de los familiares de Beiber viven en Mocoa y fueron víctimas de la avalancha que arrasó con un gran sector de la capital del Putumayo. Desafortunadamente, para los López Perdomo, las noticias son agridulces.

Sandra Rocío López, una de las hermanas del militar, está desaparecida. Dos de sus tres hijos tampoco se encuentran y su hija sí fue hallada, aunque ya sin vida.



La pequeña fue encontrado por Jessica López, otra de las hermanas de Beiber y quien vive en Villa Garzón, un municipio cercano. El cuerpo estaba enterrado en el lodo en cercanías a la cárcel. Este domingo, a las 10 a.m., será entregado a sus familiares para que se realicen las honras fúnebres.



La buena noticia para Yorley y Beiber es que Yadira, también hermana de él, sí se salvó de la tragedia junto a su esposo y sus dos hijos: los cuatro se subieron a un tercer piso y ahí esperaron pacientes hasta que el agua cesó. Después, se movilizaron hasta Villa Garzón para mantenerse a salvo.



Lo más desesperante para Yorley ha sido la falta de comunicación.



Al no tener electricidad, sus allegados en Putumayo han permanecido con sus teléfonos celulares apagados y cuando se reportan no dan mayores detalles: solo lo necesario.



Los esposos se dirigirán a Mocoa, pero primero Beiber debe llegar a Neiva desde suelo nortesantandereano, un largo trayecto para el que tuvo que tomar un bus.



NACIÓN