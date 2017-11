Ponen lupa a 104 bienes adquiridos con recursos de Juegos Nacionales

La Contraloría General de la República le metió el acelerador a los procesos de responsabilidad que adelanta por el millonario desfalco de los Juegos Nacionales de Ibagué, en los que la Alcaldía, entre 2012 y 2015, contrató unos 100.000 millones de pesos en escenarios deportivos y las obras no se construyeron.



Desde que inició la investigación, la Contraloría ha decretado medidas cautelares por más de 112.000 millones de pesos. Todo esto dentro de los 13 procesos de responsabilidad fiscal que adelanta por las irregularidades presentadas con la construcción de escenarios deportivos.

El embargo preventivo que hace la Contraloría corresponde a 104 bienes inmuebles ubicados en Bogotá, Soacha, Ibagué, Cartagena, Sahagún y Valledupar.



Por este escándalo han sido vinculadas 56 personas, entre ex funcionarios de la Alcaldía de Ibagué, contratistas, asesores, interventores y supervisores.



Por esas irregularidades fue enviado recientemente a la cárcel el ex alcalde de Ibagué, Luis Hernando Rodríguez, así como su asesor Orlando Arciniegas y el ex secretario de Hacienda, Oswaldo Mestre, así como Carlos Heberto Ángel, ex gerente del Instituto Municipal de Deportes de Ibagué.

Luis H. Rodríguez, ex alcalde de Ibagué. Foto: Archivo EL TIEMPO

En una de las medidas se hizo el embargo preventivo de saldos bancarios de las cuentas de algunos contratistas, logrando el recaudo en títulos de depósito judicial de más de 20.000 millones de pesos. Uno de ellos corresponde al exalcalde Rodríguez, que deberá responder por 57.000 millones de pesos, pues en su contra cursan 7 procesos de responsabilidad fiscal como presunto responsable.



Al exmandatario, ya le embargaron 4 bienes inmuebles, 2 en el área rural y 2 en el área urbana de Ibagué.



La Contraloría General de la República estableció en 66.000 millones de pesos el daño patrimonial causado al Estado por las irregularidades en la contratación de los estudios y diseños de loes escenarios, así como en la ejecución de las obras contratadas para la construcción y remodelación de los escenarios deportivos.



El contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón, le solicitó a la directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán González, evaluar las apropiaciones presupuestales para la vigencia 2018 de esta entidad, relacionadas con los escenarios deportivos de Ibagué.

Así está la Unidad Deportiva de la calle 42, en Ibagué. Foto: Fabio Arenas / EL TIEMPO

Según lo evidenciado, por la Contraloría General de la República, dentro de los recursos destinados para los pasados Juegos Deportivos Nacionales, se detectó la presencia de recursos del orden nacional provenientes del Sistema General de Participaciones, correspondientes al componente de Propósito General.



Con estos recursos se habría estructurado una parte del que se convirtió en el mayor desfalco que haya vivido el país en materia de infraestructura deportiva.



IBAGUÉ