Investigan accidente de avioneta en el Cesar

Las autoridades del Cesar investigan un accidente aéreo ocurrido en la mañana de este viernes en la vereda la Bodega, jurisdicción de La Paz (Cesar), estribaciones de la Serranía del Perijá.

“No sabemos de qué aeronave se trata. Estamos esperando el reporte de las autoridades que desde ya se encuentran en el lugar de los hechos”, dijeron los organismos de socorro.



Algunas versiones comenzaron a tejerse alrededor del accidente. Los lugareños de la zona, aseguran que vieron cómo salía humo de la avioneta, y que al parecer caía en picada.



“Salió una hilera de humo, y la avioneta parecía que cayera en picada, era como si tuviera los motores apagados, no pudimos ver nada más porque los cerros eran muy altos y de inmediato informamos sobre la situación”, dijo un testigo del accidente.



Una comisión investigadora con especialistas de la Policía del Cesar se desplazó a la vereda La Bodega para dilucidar lo acontecido.



“La unidad policiva aún no ha llegado al lugar, al parecer, es una zona de difícil acceso. Por lo tanto, se desconocen los detalles de la situación, y no podemos afirmar a ciencia cierta lo sucedido”, dijo un miembro de la policía del Cesar.

Espere pronto más información.





Ludys Ovalle Jácome

Valledupar