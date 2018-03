Ratifican que en Caldas no hay grupos armados

17 de marzo 2018 , 06:25 a.m.

17 de marzo 2018 , 06:25 a.m.

Después de recibir denuncias por parte de la comunidad en las que se advirtió de la presencia de grupos armados ilegales en algunos municipios del departamento de Caldas, las autoridades realizaron un balance de la situación y entregaron un informe al Ministerio del Interior donde garantizan que no existe ninguno de estos grupos y se trata delincuencia común.

Carlos Alberto Piedrahíta, secretario de Gobierno de Caldas, aseveró que no hay situaciones que indiquen que hay algún tipo de riesgo en el territorio caldense.



Además, indicó que hace ocho años el departamento está libre de grupos al margen de la ley, y agregó que se seguirá trabajando para que la situación continúe de esta manera.



“Después de hacer una investigación juiciosa, detallada, encontramos que los informes de investigación de las autoridades competentes aseguran que aquí no hay presencia de grupos gaitanistas”, comentó Piedrahíta.

Uno de los hechos que alertó a las autoridades fue la aparición de panfletos y fachadas de casas rayadas con mensajes de las Autodefensas Gaitanistas y del Clan del Golfo. Sin embargo se logró identificar que se trató de delincuencia común y de una estrategia política, ya que fue días previos a las elecciones.



El comandante del Batallón Ayacucho, coronel Edwim Vargas Cerón, respaldó las declaraciones del secretario y aseguró que, aunque en Caldas no hay presencia de grupos armados, no se puede bajar la guardia y se debe seguir trabajando para que las cosas no cambien.



De igual manera, envió un parte de tranquilidad a la comunidad. “En cuanto a la seguridad y tranquilidad tenemos un balance muy positivo. Nuestras tropas del Batallón Ayacucho continúan desplegadas y desarrollando las operaciones de control que permiten garantizar la seguridad del departamento”, explicó el comandante de la unidad militar.



