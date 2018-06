Capturan a presunto asesino de niña de 10 años en Santa Marta

Un operativo desplegado en el sector de Gaira que lideró la Policía Metropolitana en cabeza del coronel Gustavo Verdugo, hizo posible la captura al final de la tarde de este domingo del principal sospechoso de asesinar con arma blanca a una menor de 10 años.



Se trata de Gilberto Luna Parra, de 45 años de edad, quien también reside en el sector de Gaira en cercanías al barrio Zarabanda, lugar donde se ubica la vivienda de la víctima.

El comandante de la Policía Metropolitana informó que "luego de varios allanamientos llegamos a la residencia de este sujeto a quien le encontramos ropa con sangre y varios elementos que lo señalan como posible responsable de dar muerte a la menor de edad en horas de la madrugada".



Para sacar al hombre de su vivienda fue necesaria la presencia del Esmad, cuyos efectivos protegieron la integridad del sujeto detenido, a quien la comunidad pretendía linchar.

De acuerdo con la Policía, el homicida habría aprovechado un descuido de los padres, quienes habrían salido por un momento a comprar comida, para forzar una de las ventanas de la residencia, y atacar violentamente a la niña.



“Este criminal quizás le cubrió la boca para que no gritara y proceder a causarle la muerte de por lo menos 11 puñaladas en diferentes partes del cuerpo”, manifestó Berdugo, quien agregó que después de haberla hallado, la menor fue traslada al centro de salud de Gaira, pero ya se encontraba sin signos vitales.



“Ninguno entiende las razones que llevaron a asesinar de esa manera tan cruel a esta pequeña que era muy querida en el barrio”, manifestó una vecina del sector.

Inmediatamente se conoció la noticia del homicidio, se delegó un equipo judicial especializado, el cual está conformado por unidades de infancia y adolescencia, CTI de la Fiscalía, Sijín y Policía Judicial, el cual tuvo la tarea de dar con el paradero del asesino de la menor.



Horas atrás, Priscila Zúñiga, secretaria de Seguridad del Distrito, había ofrecido una recompensa de hasta 30 millones de pesos, por información veraz que condujera a la ubicación del autor de la muerte de la niña de 10 años.



“Hemos brindado acompañamiento psicológico a los papás y se ha dispuesto de toda la institucionalidad para esclarecer los hechos”, dijo la funcionaria.

El alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, expresó que lamenta que ocurran este tipo de hechos y aseguró que el crimen no quedará impune.



Por otro lado, los padres de la menor aseguraron que este caso no corresponde a ningún tipo de retaliación y pidieron que la muerte de su pequeña no quede impune.



Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta.