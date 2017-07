Aumento de oleaje en Magdalena sería por pequeña onda de tsunami

El fenómeno marino ocurrido en la mañana de este miércoles en la zona costera de Ciénaga y Pueblo Viejo, que generó el aumento inusual del nivel del mar provocando inundaciones en los barrios ubicados cerca de la costa en estos municipios, no obedeció a causas astronómicas que generan la marea o meteorológicas, asociadas a eventos como el tránsito de ciclones tropicales, sino que pudo tratarse de una onda de tsunami.

“Debido al periodo de la perturbación, es probable que esta corresponda a una pequeña onda de tsunami, el cual no tiene origen en un evento sísmico, por lo cual esta onda pudo haber sido causada por un deslizamiento de tierra al océano; hecho que será investigado por la Autoridad Marítima Colombiana en los próximos días”, informó la Dirección General Marítima (Dimar), a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (Cioh) del Caribe, en un comunicado.



Lo anterior, según la Dimar, se suma a las actuales condiciones que se registran en el mar Caribe, con aumento de la intensidad en la velocidad de los vientos y altura de oleaje, como consecuencia de un sistema de baja presión, “el cual no está asociado al posible micro-tsunami”.



De acuerdo con el reporte de la estación mareográfica de la Dimar, localizada en el muelle de la estación de Guardacostas en Santa Marta, hacia las 8:20 a.m. se registró una perturbación del nivel del mar en un rango de aproximadamente 50 centímetros.



Este mismo evento fue registrado hacia las 09:00 a.m., con una menor intensidad, por otro mareógrafo instalado en la estación mareográfica localizada en Ballenas (La Guajira).



“Sucesos como los ocurridos en el día de hoy (miércoles) no pueden ser predichos, sin embargo, al no tener evidencias de origen tectónico del evento, tampoco se espera su repetición en el corto plazo”, dice el comunicado de la Dimar.



Finalmente, recomienda extremar las medidas de seguridad para la navegación de embarcaciones menores en aguas no protegidas, y estar atentos en las poblaciones costeras por los fuertes vientos y oleaje causados por el cierre de campos isobáricos.



SANTA MARTA