Alerta por aumento de suicidios en Bucaramanga

Respecto al 2016, los casos de suicidios en Bucaramanga han aumentado en un 35 por ciento, lo que permite inferir que al finalizar el 2017 se superarán los registros del año pasado.

Así lo reveló el concejal Jaime Andrés Beltrán, quien en un debate de control señaló que entre enero y octubre del año pasado se registraron 17 suicidios, mientras que en ese mismo período de tiempo este año ya van 26.

El 2016 terminó con 24 casos y, según el corporado, la cifra este año aumentaría si se mantiene la curva ascendente.



Beltrán indicó que lo más preocupante de la situación es que “para el municipio de Bucaramanga no existe el suicidio, no está en el plan de desarrollo y en el presupuesto (del 2018) no hay un peso para prevenir este tema”, sostuvo el concejal.



Durante el debate se conoció que las edades en las que más se suicidan las personas está entre los 8 y 29 años y que las mujeres son las que más intentan cometer el hecho, pero los hombres son los que más lo materializan.



“El origen del suicido es la depresión y cuando uno va a una Entidad Prestadora de Salud (EPS) para que atiendan un marco depresivo, dan una cita para dentro de 90 días y eso es delicado porque atender a una persona después de ese tiempo es fatal”, dijo Beltrán.



Las causas del suicidio, según el concejal son: violencia intrafamiliar, problemas de pareja mal manejados, dificultades económicas, falta de oportunidades laborales y abusos sexuales.



“Esperamos que se cree un rubro para atender este problema”, dijo el concejal Beltrán, quien agregó que es necesario que las EPS vean el suicidio como un caso prioritario y se les exija que atiendan los casos de estrés, que influyen mucho al momento de tomar la decisión.



Este año han intentado suicidarse en la ciudad de Bucaramanga 190 personas: 126 mujeres y 64 hombres.



La comuna Norte es donde más se han registrado intentos de suicidio con 25 casos.



BUCARAMANGA