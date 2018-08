Aumentan recompensa por comerciante árabe secuestrado en Maicao

Hasta 50 millones de pesos de recompensa ofrecen las autoridades para quien entregue información que permita dar con el paradero y posterior rescate de Walid Tufic Yassin Issa, comerciante colombo-árabe secuestrado el pasado 23 de julio en Maicao, La Guajira.



“Nuestra dirección de Antisecuestro ha autorizado también ofrecer hasta 50 millones de pesos, para la persona que nos dé información que nos permita dar con la ubicación de este ciudadano y colocar a disposición de las autoridades competentes a los responsables”, anunció el coronel José Wilmer García, comandante de Policía Guajira.

Según García, el día de los hechos se logró que la administración municipal, ofreciera hasta 10 millones de pesos por información que permitiera dar con la liberación del comerciante.



Mientras tanto, miembros del Gaula de la Policía y la Fiscalía, continúan con las actividades propias para lograr dar con el paradero del joven de 23 años, quien al parecer fue plagiado por delincuentes comunes. Sin embargo, no ha habido ningún tipo de comunicación con sus captores.



“Hasta el momento no ha habido ningún tipo de comunicación con los captores, así como ningún grupo se ha atribuido este hecho, por lo que no se podría generar ninguna hipótesis”, puntualizó el alto oficial.



El ciudadano colombo-árabe, fue interceptado a dos cuadras de su residencia, cuando caminaba hacia un establecimiento comercial de su familia, siendo interceptado por dos sujetos que lo obligaron a montarse en un vehículo. Horas más tarde, las autoridades encontraron incinerado el automotor, en la vía al corregimiento de Limoncito, en la frontera colombo – venezolana.



Eliana Mejía

Especial para EL TIEMPO