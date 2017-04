Comunidades de Santander temen por alto nivel de Hidrosogamoso

El incremento de las precipitaciones en los últimos días aguas arriba de la Central Hidroeléctrica Sogamoso, en Santander, ha generado múltiples crecientes en quebradas y ríos que tienen casi a tope el nivel del espejo de agua.



Esta situación tiene preocupadas a las comunidades asentadas aguas abajo del embalse, porque temen que Isagén, propietaria de la presa, abra nuevamente las compuertas de manera repentina y se genere una creciente súbita como la del pasado 6 de diciembre. En aquel entonces, el vertimiento del líquido arrasó con cultivos, animales y propiedades de los lugareños, quienes reportaron pérdidas superiores a los 2.600 millones.

Antonio Torres, presidente de la Junta de Acción Comunal de vereda La Playa, del municipio de Betulia, manifestó que los habitantes del sector visitan todos los días el espejo hídrico y se dan cuenta de que el nivel va en aumento y que las aguas de la represa están a unos cuatro metros de alcanzar su punto máximo.



“La gente está preocupada porque no quieren que les pase lo del 6 de diciembre del año pasado, cuando la creciente les dañó todas sus pertenencias. La represa está bastante crecida y con el invierno puede subir el nivel de repente y van a abrir las compuertas”, sostuvo Torres.



La represa Hidrosogamoso que soporta 4 millones 800 mil metros cúbicos de agua, inundó casi 7.000 hectáreas.



El líder comunal agregó que hasta el momento Isagén no les ha manifestado su intención de abrir las compuertas para que se preparen ante una posible creciente. “Deberían abrir la compuerta poco a poco para que no haya estragos como la vez pasada”.



En los últimos días las lluvias generaron crecientes y desbordamientos en San Vicente de Chucurí, cuyas aguas van al río Chucurí, uno de los principales afluentes del embalse.



Las comunidades reportaron además que las lluvias en la zona de la presa no han sido intensas pero sí constantes, lo que aumenta más su preocupación.



Entre tanto, Isagén informó a través de un comunicado de prensa que en caso que la dinámica de caudales se mantenga y el embalse supere los niveles máximos de almacenamiento correspondiente a los 320 metros sobre el nivel del mar, es posible que en los próximos días se presente vertimiento del embalse.



“De acuerdo con su magnitud, este procedimiento representará aumento de los niveles del río aguas debajo de la presa”, advirtió en la comunicación.



Aunque la empresa, asegura que la Central Hidroeléctrica tiene una estructura que permite evacuar el agua de manera “paulatina y controlada”, ha instado a los organismos encargados de la atención de emergencias en los municipios dentro de la zona para que decidan sobre la necesidad de activar los respectivos planes de contingencia.



