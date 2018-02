Este es el audio que enreda a coronel Pinzón en caso de acoso

Por un presunto acoso sexual fue separado del cargo, mientras se realizan las investigaciones de rigor, el coronel Óscar Efraín Pinzón Moreno, comandante de la Policía del Huila.



El acoso fue denunciado en audios y mensajes de WhatsApp por la uniformada Ana Milena Cruz Rayo, de 26 años, quien labora en el grupo de análisis y administración de información de la Sijín, en ese departamento.

En uno de los audios se oye una voz de hombre que dice: “Yo no pierdo la esperanza de tener algo con usted”. A lo que ella le responde: “Y no va a pasar”.



Al instante, la patrullera pregunta si puede decir lo que está pensando y él responde: “No, no me interesa”.

Audio presentando por la uniformada para validar su denuncia Se escucha la voz de un hombre quien se refiere a sí mismo como Oscar Pinzón. El audio embebido no es soportado

En otra conversación de WhatsApp, el hombre le dice: “Hola, qué bonita está hoy”. Y ella responde: “Muchas gracias, mi Coronel”. Luego, él señala: “Tan seca y fría que es usted, tan feo, tan seca”.



Cansada de la situación y al ver que otras instancias no la escuchaban, la uniformada decidió instaurar la denuncia, el 14 de febrero pasado, ante el director general de la Policía, el general Jorge Hernando Nieto, por lo que se ordenó abrir una investigación disciplinaria contra Pinzón.



“Se dispuso enviar a periodo de vacaciones al Coronel comandante de la Policía en Huila y se nombrará un encargado”, dijo este viernes el general Nieto.



En la denuncia, la patrullera señala que “(...) ha llegado a vulnerar lo más sagrado que puede tener una mujer: su tranquilidad, con afrentas que sobrepasan de la galantería al acoso e insinuaciones que hoy se atribuyen a violencia de género y acoso sexual”.



Agrega que, para buscar una solución, le comunicó su situación a la dirección de investigación criminal, “pero sucedió todo lo contrario y hoy estoy viviendo un calvario que, emocionalmente, me ha afectado demasiado, al punto de acudir a citas sicológicas para sobrellevar lo que está pasando”.

La uniformada también aclara que, desde 2016, “mi coronel Pinzón me hacía comentarios fuera de tono que impedían realizar mi labor profesional con tranquilidad y al ver esa intención diaria de satisfacer su morbo, decidí guardar algunas evidencias que me permiten contar con pruebas de las situaciones que he tenido que vivir”.



Y complementa diciendo que otras mujeres oficiales “han tenido dificultades con mi coronel”. Además, solicita el envío de una comisión al Huila para conocer las quejas.



EL TIEMPO trató de comunicarse con el coronel Pinzón, pero no contestó el celular.



NEIVA