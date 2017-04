Roban pertenencias a grupo de turistas en playa de Santa Marta

Un grupo de 17 turistas, en su mayoría procedentes de Bogotá, fue víctima de un robo masivo este Viernes Santo en la playa Bonito Gordo, ubicada a unos 30 minutos de Bahía Concha, en jurisdicción de Santa Marta.



El hecho ocurrió a la 1 de la tarde, aproximadamente. Los turistas fueron a bucear, dejaron sus pertenencias en la playa y al regresar a la orilla no las encontraron, según la Policía. Los elementos hurtados fueron celulares y dinero en efectivo, avaluados en entre 7 y 10 millones de pesos.

“Estos turistas dicen que fueron a bañarse y a bucear. Se hicieron dos embarques, el primero con ocho personas y posteriormente el otro grueso del grupo se une a los mismos, observan que había cuatro personas, al parecer, autóctonos del lugar y cuando se percataron ya no se encontraban ni los sujetos ni las pertenencias de estas personas”, dijo la comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Sandra Vallejos.



El guía que llevó a los turistas a esta playa fue identificado como Luis Carlos Torregrosa. “Esperamos que esto nos sirva como elemento de partida de investigación, teniendo en cuenta que ellos saben quiénes son los que están en el entorno, cómo se llaman, y para eso está la Policía Judicial atendiendo el requerimiento de los ciudadanos”, expresó la oficial.



Igualmente, advirtió que la playa donde ocurrió el robo está bastante aislada y no es custodiada por la Policía. “Es una playa que no es visitada por los turistas (…) Es importante que la gente se abstenga de llegar a sitios que no tienen la vigilancia de la Policía, teniendo en cuenta que para poder responder a la ciudadanía se requiere que estén en las playas que se implementó el esquema (de seguridad). Los guías deben saber cuáles son estas playas porque se les ha dicho en todas las reuniones, sin embargo, hacen caso omiso a las observaciones de la Policía”, dijo la coronel Vallejos.



Según las indagaciones de la Policía, los turistas afectados habían contratado un tour para ir a una playa cercana a Bahía Concha llamada Waikiki con tres agencias, todas con Registro Nacional de Turismo vigente, que habrían subcontratado los servicios de un guía y este a su vez contrató a otro guía que los llevó a Bonito Gordo.



“Los afectados se dirigieron a las agencias en El Rodadero para generar la queja y estas a su vez devolvieron el 50 por ciento del valor cancelado”, informó la Policía.



