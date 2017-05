A franceses les cobraron 850.000 pesos por dos pescados en Cartagena

Una pareja de turistas franceses asegura que les quisieron cobrar 850.000 pesos por dos platos de pescado, tres cervezas y dos botellas de agua en las playas del corregimiento de la Boquilla, en el norte de Cartagena, pero como se negaron a pagar la elevada suma, fueron atracados con arma blanca, por quienes los habían atendido.

René y Dominique Tora, además, narraron ante el comandante de la Policía de la ciudad que a dentelladas los asaltantes quisieron arrancarles sus anillos de bodas. Es la primera vez que visitan el país.



Lo que parecía un día perfecto en el caribe colombiano para la pareja, terminó siendo una tarde de terror el pasado viernes, luego de que salieran muy temprano del hostal que ocupan en el barrio Getsemaní, en el Centro Histórico.



Ante la Policía, la pareja de turistas relató cómo apenas arribaban a las playas de La Boquilla un joven, que al comienzo les pareció amable, los abordó.



“Camino a las playas de La Boquilla se nos acercó un hombre joven ofreciéndonos entregar un menú y ofreciéndonos que podíamos pasar una noche allí en un lugar cómodo”, relataron los dos franceses, por medio de un traductor y aún nerviosos a las autoridades.



“Al finalizar la tarde, el hombre nos entrega una cuenta de 850.000 pesos, muy por encima de lo que consumimos, así que rechazamos esa cantidad y salimos a buscar a la policía, pero entonces nos arrancó las bolsas de una manera inesperada por las espaldas y después hubo un breve forcejeo”, relataron.



“Mientras forcejeábamos, un asaltante me puso un cuchillo en la garganta y otro trató de arrancarme mi anillo con los dientes”, agregó René Dominique.



Tras despojarlos de sus pertenencias: morrales, documentos personales, gafas de sol, y 102.000 pesos en efectivo, los hombres que los habían atendido y atracado huyeron.



Ante las autoridades, la pareja sostuvo que es la primera vez que visitan Colombia, pero aun así no juzgan el país.



“Nunca entendimos por qué en el centro sí había Policía pero en la Boquilla no”, sostuvieron.



No es la primera vez que el pueblo pesquero de La Boquilla se ve envuelto en escándalos por abusos en los precios a turistas extranjeros; a comienzos de este año a unos turistas canadienses les querían cobrar 450.000 pesos por un sancocho.



"Las unidades de la Policía Judicial ya tienen identificado a uno de los asaltantes de los turistas franceses y hay un proceso en la Fiscalía", le dijo a este diario el general Humberto Poveda, Comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.



John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

@PilotodeCometas