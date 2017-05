Atentan contra presidenta de la Federación de Campesinos en Riohacha

La presidenta de la Federación de Campesinos de La Guajira, Ibis Ojeda López, resultó ilesa de un atentado a bala, cuando transitaba en un automotor en la vía que de Riohacha conduce al corregimiento de Cuestecitas.



Esta es la segunda vez que la líder sufre un atentando.



Ojeda, viajaba con otros dos líderes de la Federación, identificados como Luis Rafael Gómez Campo y Manuel María Gil, con quienes minutos antes había estado en una reunión en el municipio de Albania, en La Guajira.

Según la víctima, dos hombres fuertemente armados, a bordo de una motocicleta, los interceptaron a la altura del kilómetro 59 en el sector conocido como Chivomono. Sin intermediar palabras les dispararon en reiteradas oportunidades. Tres disparos impactaron en una ventana y una puerta trasera del vehículo.



La líder gremial aseguró que "el chaleco no me dio para doblarme hacia adelante, entonces me doblé hacia atrás. El joven que iba detrás se tira al piso del carro. Enseguida lo que sentí fueron los disparos. Sentí como 5 o 6 disparos".



Ojeda, quien cuenta con una medida de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección, UNP, sostiene que hace cuatro días recibió una amenaza vía celular.



“Me dijeron que me iban a dar por donde más me dolía. Lo único que yo tengo aquí, que estoy criando es a mi nieta de 6 años, inclusive hace dos días la saqué de aquí y la mandé a Venezuela por miedo”, sostuvo.

Lío de tierras, el único problema

La líder es enfática al asegurar que lo único que le están pidiendo al Gobierno es "que se pellizque dado que el problema son las tierras, si eso se soluciona. El problema nos comenzó desde esas tierras. Nosotros tenemos asociación en todo el sur de La Guajira y no hemos tenido problemas. Les estamos pidiendo a la Unidad Nacional de Protección, UNP, que si va a dejar que nos maten, porque de verdad un chaleco no es ninguna protección”.



A pesar de sostener que el problema son las tierras, Ojeda asegura que nunca ha recibido de manera directa ningún tipo de amenaza del líder indígena Gervasio Valdeblanquez, quien al parecer es el propietario del predio.



"Nos hemos reunido con él (Valdeblanquez), en la misma Fiscalía, el señor dice que las tierras son de él y nosotros no tenemos ningún problema, le hemos dicho que el problema no es con nosotros, es con el Gobierno central”, anotó.



Se trata de un terreno que fue cedido por el Incoder a unas 47 familias que habitan en unas 10 hectáreas de tierra cada una, en la vereda Las Américas, en zona rural de Riohacha.



“Hay algunas familias que se salieron por miedo porque han sido amenazados directamente. Una vez se metieron unos hombres encapuchados y les quemaron los ranchos, ya tienen dos desplazamientos y están a punto de desplazarse, porque no saben qué hacer”, puntualizó Ojeda.



Los campesinos e indígenas wayú, quienes llevan más de 20 años viviendo en dichas tierras, en el corregimiento de Juan y Medio, han pedido en reiteradas oportunidades que los reubiquen en otros predios.



Las autoridades investigan si el atentado está relacionado con su actividad o se trata de un intento de robo.



Tres líderes campesinos han sido asesinados en La Guajira, desde el año 2013.



RIOHACHA