Denuncian atentado contra líder de la comunidad wiwa en La Guajira

El líder indígena José Antonio Mojica Daza, quien es aprendiz de mamo e hijo de un mamo mayor, resultó herido tras atentado en su contra cuando llegaba a la casa de sus padres, ubicada en la comunidad de Sheyamake Arimaca, perteneciente al Resguardo Kogui Malayo Arhuaco en zona rural de Dibulla, en el departamento de La Guajira.

Mojica, asegura que había salido con su hijo a comprar un mercado. A su regreso el hijo le advirtió que algo pasaba y al bajarse de la moto para abrir el portón, le avisó que lo van a matar, “cuando yo miré me estaba encañonando, me dijo que me bajara o me disparaba y como tenía la moto prendía arranqué y me disparó”.

Cuando yo miré me estaba encañonando, me dijo que me bajara o me disparaba y como tenía la moto prendía arranqué y me disparó

Fue entonces cuando los dos sicarios, que lo estaban esperando cerca a la casa de su padre, se dieron a la huida a bordo de una motocicleta.



En el ataque, Mojica resultó con una herida de bala a la altura de la nuca, por lo que fue trasladado a Riohacha, al Hospital Nuestra Señora de los Remedios. Afortunadamente la bala que le quedó incrustada no le causó lesiones, por lo que fue dado de alta.



Según el relato de Mojica, hace un año, fue amenazado por un sujeto que lo señala de haberlo acusado con la Policía por sacar madera ilegal en el lugar. A lo que se suma el funcionamiento de una mina ilegal de oro y la negativa por parte de la comunidad de permitir la explotación del mineral.



“Desde hace unos ocho meses están ahí, produciendo oro. Nos ofrecieron dinero, nos dicen que pueden reponer a la comunidad unos 50 millones de pesos y mensual unos 7 millones, pero nosotros no podemos aceptar eso”, sostiene Mojica.

Desde hace unos ocho meses están ahí, produciendo oro. Nos ofrecieron dinero, nos dicen que pueden reponer a la comunidad unos 50 millones de pesos

Los líderes indígenas wiwas, a través de un comunicado manifestaron su preocupación por las violaciones de derechos humanos a los que se han visto sometido, por lo que hicieron un llamado urgente para que se tomen las medidas necesarias para salvaguardar la vida de los integrantes de esta comunidad que han sido objeto de la minería ilegal y quemas de Unguna y Ushi, hechos que han sido verificados por la Fiscalía



ELIANA MEJÍA OSPINO

ESPECIAL PARA EL TIEMPO