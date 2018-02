Dos policías muertos deja ataque en San Vicente del Caguán, Caquetá

Un grupo de policías que se encontraba patrullando en la vía nacional que de Puerto Rico va a San Vicente del Caguán en Caquetá sostuvo un contacto armado con unos hombres que no han sido identificados.

“Todo indica que los policías estaban patrullando o en un puesto de control a la entrada del municipio. De pronto se sintieron los tiros”, dijo a EL TIEMPO el alcalde de San Vicente del Caguán, Humberto Sánchez.



El mandatario señaló que dos uniformados que resultaron heridos “fueron trasladados al hospital donde fallecieron. En la vía quedó un hombre muerto cuya identidad no hemos establecido”.



Sánchez señaló que no es claro lo que sucedió, por lo que no se atreve a lanzar una hipótesis sobre los hombres que le causaron la muerte a los uniformados y se declaró a la espera de un informe de la Policía y la Fiscalía.

Noticia en desarrollo...

EL TIEMPO