Segundo ataque del Clan del Golfo a la Policía de Cartagena en 8 días

El alcalde de La Heroica, Manuel Vicente Duque, ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quienes entreguen información por los autores del atentado con granada contra la estación de Policía del barrio Olaya Herrera de esta ciudad, que dejó cuatro uniformados heridos.

Dos hombres que se movilizaban en una moto lanzaron una granada, la noche del lunes.



“Condenamos estos hechos y vamos a combatir a los delincuentes en medio del plan pistola del Clan del Golfo contra la Policía”, dijo el secretario de Interior, Fernando Niño.



A primera hora de ayer, las autoridades realizaron una reunión extraordinaria de seguridad. “La seguridad es un tema de todos y de toda la ciudadanía. Los cartageneros tenemos que unirnos y no vamos a permitir hechos como estos y vamos a ser contundentes con estos bandidos”, dijo el alcalde Duque.



Ocho días atrás, había sido atacado, con explosivo, el CAI de El Pozón pero no dejó heridos, y fue atribuido, por la Policía, al Clan del Golfo, como retaliación a las incautaciones de droga en la ciudad. Dos hombres habían sido capturados, pero un juez los dejó en libertad.



“La semana anterior hubo un atentado contra el CAI de El Pozón y se capturaron a dos personas, orgánicas de la organización criminal del Clan del Golfo. El atento de anoche (martes) tiene que ver con estas dos personas y dos personas más que cometen el atentado contra la estación de Olaya. Hay una línea investigativa con la Fiscalía que va a permitir resultados en las próximas horas”, dijo el general Carlos Humberto Poveda, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.



“Estamos preparados para hacerle frente a estos delincuentes. Es la justicia la que se impone en el territorio colombiano y no las acciones de facto de los delincuentes y no van a amedrentar a la Policía”, sumó el oficial.



Cámaras de seguridad del sector del Olaya permitieron a las autoridades identificar movimientos de los delincuentes en horas de la tarde y noche, antes del ataque. "Tres de los policías se encuentran estables, y fueron dados de alta, el otro fue intervenido quirúrgicamente y tiene fractura en un brazo y la pierna derecha”.



“No hemos recibido amenazas. Hay alertas por parte de la Dirección Nacional de la Policía y el Ministerio de Defensa ya que la amenaza es en todo el territorio”, concluyó.



John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena