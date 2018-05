Amenazan a coordinadora de campaña de Petro en Valledupar 

16 de mayo 2018 , 10:02 a.m.

16 de mayo 2018 , 10:02 a.m.

La sede del candidato a la presidencia Gustavo Petro en Valledupar fue atacada por sujetos desconocidos la noche del martes y dejaron amenazas de muerte contra los coordinadores de la campaña Colombia Humana en el Cesar.

A las instalaciones localizadas en la carrera cuarta con calle 12, zona céntrica del municipio de Valledupar, llegaron seis hombres en un vehículo preguntando por la coordinadora de la campaña en esta ciudad, Piedad Ariza.



“Uno tenía un trapo negro en la cara, pero como no la encontraron me exigían la dirección de su casa”, contó al portal digital País Vallenato el vigilante de la sede José del Carmen Lara, quien resultó herido en una mano.

Antenoche rompieron vidrios, amenazaron al celador y anoche nuevamente vinieron en un actitud agresiva para que diera mis datos, me amenazaron y me tildan de comunista FACEBOOK

TWITTER



Lara dijo que los hombres lo amenazaron y tildaron de comunista. También contó que intentaron llevarse anas hamacas y pupitres de la residencia, y antes de irse lanzaron un ladrillo contra la ventana.



Hasta el momento las autoridades descartaron que se trate de un robo, puesto que los desconocidos no se llevaron nada del lugar.



A su turno la coordinadora de la campaña Colombia Humana en Cesar, Piedad Ariza aseguró a los periodistas de Valledupar que es la segunda vez que se presentan estos hechos.



“Son dos noches en la cuales se acercan a esta sede. Antenoche rompieron vidrios, amenazaron al celador y anoche nuevamente vinieron en un actitud agresiva para que diera mis datos, me amenazaron y me tildan de comunista”, aseguró Ariza al Pais Vallenato.