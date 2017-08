Concejal de Barrancebermeja fue golpeado en el rostro con un celular

Con una fractura de tabique y contusiones en el rostro terminó el concejal de Barrancabermeja, Paul Solórzano, luego de ser atacado por un desconocido el pasado fin de semana cuando ingresaba a una farmacia de esa población, ubicada en Magdalena Medio santandereano.

Según el relato del corporado, un sujeto que venía detrás de él, tras llamarlo por su nombre, lo envistió y lo golpeó sin razón alguna, aparentemente con un celular.

“Durante unos tres minutos me atacó. Mi nariz comenzó a sangrar y por la sorpresa no tuve oportunidad de reaccionar”, dijo Solórzano, quien indicó que no sabe de amenazas en su contra, por lo cual desconoce por completo quien puede estar detrás del ataque.



Sin embargo, el concejal no descarta que la agresión tenga relación con una serie de denuncias que ha instaurado en la Procuraduría General sobre hechos de corrupción en la administración municipal del ‘puerto petrolero’.

Mi nariz comenzó a sangrar y por la sorpresa no tuve oportunidad de reaccionar FACEBOOK

TWITTER

Entre tanto, el hecho ya fue puesto en conocimiento de las autoridades y este miércoles será interpuesta formalmente la denuncia del caso para que se pueda establecer la respectiva investigación judicial que permita dar con la persona responsable de propiciar la golpiza contra el funcionario.



BUCARAMANGA