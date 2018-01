Un civil muerto tras ataque a comisión política de la Farc en Arauca

Cuando retornaban de una reunión adelantada en la vereda El Oasis, en jurisdicción del municipio de Arauquita, en Arauca, una comisión de miembros del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) que iba acompañada por integrantes de la Unidad Nacional de Protección (UNP) fue emboscada y atacada con disparos de fusil, al parecer, por disidentes de este mismo grupo subversivo.

En el hecho, que se produjo sobre el mediodía del pasado domingo en el sector conocido como La Bodega, una persona resultó fallecida.

La caravana se dirigía de regreso al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de las Farc en la vereda Filipinas. En medio del ataque se produjo la reacción de los miembros de la Unidad Nacional Protección, quienes son excombatientes del grupo guerrillero, logrando poner a salvo la vida de Henry Pérez y Juan Torres, militantes del partido político, que se encontraban en la zona tratando temas sobre la problemática de la sustitución de los cultivos ilícitos.

Alfonso López, alias ‘Efrén Arboleda’, excomandante del frente décimo de las Farc, lamentó la situación y se refirió a la responsabilidad que tendrían disidentes de esa organización subversiva en el atentado, quienes luego del ataque terminaron incinerando el vehículo en que se transportaban.

“Es lamentable lo ocurrido. Nosotros no los encontramos como responsables directos porque aunque dicen que en esa zona están haciendo presencia los miembros de la tal llamada disidencia, que realmente en nuestro conocimiento no existe porque todos los integrantes del décimo y todos los frentes de este lado, hicimos dejación de las armas y nos comprometimos a no volver a delinquir”, precisó el exlíder guerrillero.



La persona que resultó muerta fue identificada como Víctor Manuel Barrera. La víctima, quien no hacía parte de la comisión, viajaba en otro vehículo detrás de la caravana y perdió la vida en medio del cruce de disparos.



Frente al ataque, las autoridades aún no han hecho un pronunciamiento oficial en el que se sindique quiénes serían los responsables.

