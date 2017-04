Asonada en cárcel de Riohacha deja tres internos y un guardián herido

Tres internos y un guardián heridos dejaron como saldo, los disturbios registrados en la tarde de este lunes en la cárcel de Riohacha, una de las más hacinadas del país. En promedio se manejan entre 540 y 560 reclusos, cuando su capacidad real es para unas 100 personas.



Uno de los heridos sufrió fractura en una de sus extremidades superiores, por lo que tuvo que ser remitido a un centro asistencial. Del resto, fueron atendidos por el médico y la enfermera que laboran en el penal, tras presentar cortadas en brazo y a la altura del pecho con elementos corto punzantes.

Los disturbios que se registraron en el patio número dos en el que se encuentran unos 320 internos, fueron generados por dos personas y terminaron involucradas unas ocho. Afortunadamente la rápida reacción de las autoridades pudo evitar una tragedia.



“Los internos de Maicao le querían meter candela a un patio de los de Riohacha y gracias a la oportuna reacción del personal de la guardia y del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios), se logró controlar la situación. Los desmanes comenzaron a la una y se terminaron a las cinco y media de la tarde. Acabaron con lo poquito que ellos tienen para medios subsistir y vivir en esas condiciones”, sostuvo un guardián del

Inpec que no quiso revelar su nombre.



Este mismo guardián segura que fueron 11 los heridos, dos de ellos trasladados a un hospital, información que se contradice con la entregada oficialmente. Así mismo, sostiene que la atención es bastante pesada y eso lo sabe la Defensoría, la Procuraduría y todo el mundo, “pero no hacen sino dar pañitos de agua tibia, Dios no quiera que pase una tragedia”.



Según el comandante de Policía Guajira, Coronel José Wilmer García, la situación pudo ser controlada con el uso de armas no letales como las granadas de aturdimiento, necesarias para la retoma del control. Así mismo, lograron decomisar varias armas de fabricación carcelaria usadas en la revuelta.



Funcionarios del Inpec, piden atención a esta problemática que no es de ahora, sino de tiempo atrás, pero hay momentos en que se desborda.



“El llamado es para los entes territoriales del departamento, porque nosotros (el Inpec), administramos condenados y al día de hoy tenemos 72 y la capacidad es para cien internos”, sostiene Francisco Zuñiga, director de la cárcel de Riohacha.



Zuñiga, señala además que las personas involucradas serán llamadas a descargos y se les iniciará un proceso disciplinario.



Por su parte, la Defensora del Pueblo en La Guajira, Soraya Escobar, sostuvo que “este es un hecho más, que demuestra la necesidad urgente de construir la cárcel de Riohacha, con más comodidades, tal como lo hemos dicho, lo único que debe afectársele al momento de que una persona cometa un acto que este sancionado por la ley es su libertad, pero todos sus otros derechos tienen que protegérseles”.



Escobar, señala además que se hicieron presentes tan pronto se conocieron los hechos, “nos preocupamos porque sabemos el alto grado de hacinamiento en la cárcel y esto ha sido preocupación del Defensor del Pueblo”.



Es de señalar que en el mes de febrero, el Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, solicitó a la Corte Constitucional el cierre definitivo de la cárcel de Riohacha, tras verificar un hacinamiento cercano al 500 por ciento y las mínimas condiciones humanitarias.



Si bien la Defensoría del Pueblo en el año 2007 interpuso una acción popular y un juez les ordenó al Ministerio del Interior, al Inpec y al municipio de Riohacha construir una nueva cárcel, esto no ha sido posible aún. La gobernación de La Guajira, donó un lote de 10 hectáreas, generándose un litigio de tierras entre wayús. Al parecer todo está solucionado, por lo que se está a la espera de su construcción.