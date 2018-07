Un asno vestido de campesina se lleva el Reinado del Burro

02 de julio 2018 , 04:15 a.m.

02 de julio 2018 , 04:15 a.m.

Un asno disfrazado de campesina se quedó este domingo con el reinado del tradicional Festival del Burro en el colorido y siempre acogedor pueblo de Moniquirá, en Boyacá.

Con su vestido cargado de caracoles, su larga melena rubia y cejas pobladas, Amasijos, un asno proveniente del municipio de Arcabuco, robó las miradas de los asistentes al evento en honor al animal "menospreciado pero muy utilizado en las labores campesinas", como afirmó John Ramírez, organizador del festival en el que participaron 60 equinos.



A lo largo de sus 14 ediciones, el Festival del Burro de Moniquirá ha crecido hasta atraer cerca de 800 personas entre vecinos y turistas de varios países, reconociendo la importancia de este animal en las labores campesinas a pesar de la caída de su relevancia a raíz de la masificación de otros medios de carga y transportes motorizados que, probablemente, posean más resistencia que estos nobles cuadrúpedos pero nunca producirán mayor compañía.



Pero la fiesta también es una ocasión para reforzar lazos entre las comunidades aledañas, que sustentan su economía en la agricultura y acuden a participar en 'burralgatas', unas particulares carreras de burros, concursos del burro más elegante o de la mejor imitación de rebuzno donde, para hacer más maravillosa la festividad, los jueces son los mismos animales.

"Lo importante es la participación del pueblo campesino, al que muchas veces no se le tiene en cuenta por su forma de vivir, aquí sí se le da importancia", dijo a AFP Álvaro López, el orgulloso dueño de Amasijos. Para ganar, López tuvo que vencer a otros dueños de burros que vistieron a sus animales con plumas y collares indígenas, o que contagiaron a sus burros con la fiebre mundialista, pues algunos ejemplares concursaron vistiendo la camiseta de la selección Colombia.



También fueron al evento campesinos vestidos con ruanas -Uno de las prendas tradicionales colombianas-, quienes tocaron música típica como la carranga. Carolina Cárdenas, una artesana del pueblo vecino de Ráquira, acudió con sus hijos y su burro al encuentro, en espera de llevarse un premio a casa. Su burro compitió contra el siempre imbatible Amasijos.



"Los burritos son importantes en el campo, lo vamos a disfrazar de artesanías, con ollitas, para la premiación", dijo. Cerca de un millón de pesos en obsequios fueron entregados por comercios de la región a los concursantes, que no tenían que pagar nada por participar.



Las miradas de la jornada se las llevó la carrera de burros en la que cerca de 60 equinos cabalgaron por las calles del pueblo hasta llegar a un parque en el que encontraron un burro de papel con obsequios que se repartieron entre los corredores.



En definitiva, el Festival del Burro -que coronó a Amasijos como el asno más atractivo de Colombia- es un evento que contribuye a la reivindicación tradicional de aspectos importantes de la agricultura de nuestro país. Hace parte, también, de aquella particular oferta de reinados en Colombia que pueden considerarse únicos en el mundo.

AFP