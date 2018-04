Así va la recuperación de Mocoa, un año después de la tragedia

La lluvia en Mocoa asusta porque el estado del tiempo pasa de un día soleado a un aguacero torrencial, como ocurrió la madrugada del 31 de marzo del 2017, cuando se desbordaron los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco. Dicen los moradores que vieron correr lodo, piedras, árboles y hasta carros que destruían todo a su paso.

Hoy, un año después, los damnificados reciben una buena noticia. El Gobierno Nacional entregará las primeras 100 casas de un total de 1.209 que forman parte del proyecto Sauces, con el que se pretende reconstruir esa Mocoa que se fue en la tragedia, pero en un terreno seguro. Para el proyecto, que incluye acueducto, colegio, biblioteca y espacios para el esparcimiento y recreación de los habitantes, están asegurados 1,2 billones de pesos, recursos que no dependerán del nuevo gobierno.



Fue y seguirá siendo una carrera contra el tiempo, el clima selvático y las exigencias de la comunidad. Eso sin contar las dificultades que se tuvieron para poder ubicar un terreno en óptimas condiciones.



Al día siguiente de la tragedia, Findeter, el Servicio Geológico Nacional y Corpoamazonia tenían todo un equipo de trabajo que evaluó más de 30 lotes, hasta llegar al que fuera más adecuado, por su topografía, para llevar a cabo el proyecto. “Así, con el trabajo de muchas personas, se logró la adquisición del terreno libre de riesgos y urbano y se empezó a estructurar todo”, dijo Julio Báez, supervisor designado por el Ministerio de Vivienda, el hombre que carga con el peso de que todo se entregue a tiempo.

El duro comienzo

El comienzo no fue fácil. Hubo que remover 60.000 metros cuadrados de tierra, casi que quitar una montaña, para sentar las bases, pero esas no son explicaciones que entienden las víctimas. Aún están sumidas en el dolor.



Los habitantes del barrio Los Sauces han tenido que vivir entre lodo, polvo y la entrada y salida de maquinaria pesada. Aunque algunos se quejan, otros entienden la magnitud de la obra. “Si es para que ayuden a la gente que lo perdió todo, yo me aguanto”, dijo una de las residentes mientras barría el frente de su casa.



Luego de estas primeras 100 unidades se espera entregar otras 200 en junio, para, progresivamente, llegar a la meta. “Sabemos que los vecinos de la obra están lastimados por las incomodidades, pero, al final, ellos también se verán beneficiados. La zona se valorizará”, dijo Báez.



Las viviendas son de 64 metros cuadrados y bifamiliares, es decir, son más grandes que las casas gratis que se han entregado. Tienen sala comedor, dos baños, tres habitaciones, cocina y patio de ropas.



En el terreno están laborando 290 personas, de las cuales el 40 por ciento nació en Mocoa. Ellos pasan sus días entre 22 volquetas, cinco retroexcavadoras y plantas de concreto, y son los artífices de una obra que beneficiará a muchos.



Uno de los obreros es Félix Hidalgo, de 50 años. Él estuvo cuando se hizo el primer “hueco”, según dice con orgullo. El día de la tragedia estaba cumpliendo años. “Fue como volver a nacer”, contó, recordando el día más amargo de su vida; ese aguacero que se intensificó a las 11 de noche lo dejó marcado. “Cuando comenzó a sonar todo, lo primero que hice fue sacar a mi mujer, a mi hijo, a mi suegra. Luego, el agua me llegaba a la mitad del cuerpo”.



Tras salvar a su familia volvió para sacar a personas que trataban de salir atragantadas, literalmente, de lodo, como una mujer que gritaba desesperada: “¡Mi hijo!, ¡mi hijo!”. “Yo saqué a unas cinco personas. Por eso me siento feliz de estar trabajando en este proyecto desde hace 9 meses. Si les dan las casitas a los que se quedaron sin nada, eso sería una felicidad muy grande”.



El proyecto no solo contempla la entrega de las casas, también la de una biblioteca donada por la embajada de Japón, un centro infantil, una casa lúdica donada por la Cancillería y un colegio; este último será uno de los más grandes del país y es un proyecto liderado por el Ministerio de Educación. También hay un terreno dispuesto para la sede de la Fiscalía, así como zonas verdes y peatonales. “Con seguridad, este va a ser el barrio modelo de Mocoa”, dijo Báez.

Los primeros beneficiados

Ya se sabe cuáles serán las primeras familias beneficiadas. El sorteo de las primeras 100 viviendas se realizó el viernes 23 de marzo, y fue una maratónica labor liderada por Arelys Bravo, subdirectora de Subsidio Familiar del Ministerio de Vivienda. “Para estas primeras casas se hizo una priorización de las más de 1.000 familias seleccionadas, teniendo en cuenta a hogares con mayor número de niños menores de edad, hogares con personas en condición de discapacidad, hogares con adultos mayores, hogares víctimas del desplazamiento forzado y hogares con jefe de hogar hombre o mujer”.



El trabajo seguirá. Apenas esté lista la segunda entrega de casas se irán priorizando más familias. Sauces I tendrá 300 viviendas y Sauces II, 909.



La cara de felicidad de Rosa María Erazo, una de las beneficiarias, fue evidente. “Estoy muy agradecida, y lo que nos pasó lo dejé atrás; mi mamá, que tiene 101 años, se va a sentir feliz con la nueva casa. Me habían dicho que la casa era como una cajita de fósforos, pero, ya que la vi, me dio alegría porque son bonitas y grandes”.



