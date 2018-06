Así fue el festival que contagió de la magia del cine a San Andrés 

05 de junio 2018 , 11:58 a.m.

Cae la noche en San Andrés, y Luis Forbes desde hace varios minutos no separa la vista de la pantalla gigante que fue instalada a pocos metros de la playa. Aún no asimila que la conversación que sostuvo meses atrás en su taxi con el productor de cine argentino Mauricio Brutnetti, fuera la inspiración para crear el primer festival de cine de la Isla.

“Le comenté que me gustaría mucho que el séptimo arte llegara a San Andrés

porque hay cientos de jóvenes que quieren dedicarse a la producción audiovisual y no cuentan con el apoyo necesario. Este festival puede convertirse en una gran plataforma para los realizadores isleños”, añade Luis.



Para Brunetti la historia es incluso más sencilla, de hecho, asegura que después

de hablar con Luis se contactó con Juan Carvajal, cofundador de festivales como IndieBo y The Classics Film Festival, y que desde ahí, gracias al apoyo de la

Gobernación del departamento, trabajaron en conjunto por hacer realidad el proyecto.

"Quisimos abrir la ventana para que los sanandresanos se acerquen a ese cine

que usualmente no les llega porque no es tan comercial. Buscamos mostrar las historias que pasan a diario en Colombia, con el fin de que la gente se sienta identificada y se replique en ellos esa sensación de esperanza que solo produce el cine”, comenta el también productor de cintas como 'Corazón de León' y 'Los Inocentes'.



La primera edición del 7ColorSeaFF o festival de cine El Mar de los siete Colores, abrió con el estreno en Colombia de la pelicula mexicana ‘Sueño en Otro Idioma' el pasado 1 de junio y contó con la proyección de 13 cintas nacionales e internacionales, de diversos géneros, en varios lugares de la Isla.



Cine al Mar, una alternativa que buscó que los espectadores pudieran disfrutar de la magia del cine rodeados por la arena y la brisa isleña, fue una de las actividades más concurridas por el público. A diario, más de 50 personas se reunían en la Avenida Costa Rica, para ver cintas como 'El día de la cabra', una pelicula grabada completamente en San Andrés y dirigida por el colombiano Samir Oliveros.



Jeniffer Pua llegó con su hija a la playa para disfrutar de la función película Corazón de Leon. Al finalizar la cinta, afirmó estar maravillada con el hecho de que un evento como estos se realice en la Isla, y agrega que desde ya espera la próxima edición del festival.

La primera edición del Festival se llevará a cabo del 1 al 4 de junio de este año. Foto: Cortesía



De acuerdo con Isabel Vieram, una turista brasileña, que exista un encuentro de esta magnitud en San Andres "es genial porque además de ofrecer una oferta turística y cultural diferente, le permite a los espectadores salir por un momento de la Isla y viajar a través de las imágenes a otros territorios”.

Para Sandra Howard, gobernadora encargada del Archipielago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, "con el evento también se pretende generar procesos de articulación en todas las distintas etapas de la creación audiovisual y así promover la apropiación de manifestaciones artisticas que permitan el autoreconocimieto del territorio”.



Durante los cuatro días del encuentro, el Festival de Cine del Mar de los Siete Colores contó con varios invitados especiales, entre ellos, los directores de cine Victor Gavria, Felipe Martinez ('Malcriados 'y 'Fotuna lake') y el actor Manolo Cardona, quienes de participaron en diferentes discusiones con el público al terminar cada proyección.



De acuerdo con Victor Gaviria, director de películas como La Vendedora de Rosas y La Mujer del Animal, participar en la primera edición de un festival que pretende llevar el cine a San Andrés es un honor, y agrega que el surgimiento de encuentros al rededor del séptimo arte en el país obedece a que cada vez más la producción de cintas es mayor y “a que el relato audiovisual se ha convertido en en una de las mejores herramientas para entendernos como nación”.

El secretario de Cultura, Federico Lever, la gobernadora (e), Sandra Howard, el creador del festival, Mauricio Brunetti y el actor Manolo Cardona, fueron participes de la proyecciones de Cine al Mar. Foto: EL TIEMPO





El festival también permitió el estreno en Colombia de la película de terror Fortuna Lake, dirigida por Felipe Martinez, quien asegura que “lo más que más agradece de esta experiencia es la respuesta del público sanandresano ante una cita como la suya: “La gente gritó, se rió, lloro, fue maravilloso”.



Entre la selección oficial también se encuentraban cintas como la cubana 'Sergio & Sergei', la japonesa 'OH Lucy!', y las colombianas 'Matar a Jesús', 'Tres Escapularios', entre otras.



Para el realizador audiovisual y miembro del Consejo Cinematográfico de San Andres, Alfred Robinson, desde hace varios años hay en la Isla un grupo emergente de personas que quieren relatar su cultura a través del cine, de hecho, casi todos los proyectos son grabados en Creole, lengua nativa de San Andrés.

El director de cine Victor Gaviria charló con varios de los asistentes a los proyección de su pelicula La Mujer del Animal. Foto: EL TIEMPO



Robinson, quien ganó una convocatoria del Fondo de Desarrollo Cinematográfico para la realización de un corto sobre las tradicionales carreras de caballos en la Isla de Providencia y que pronto será visto en diferentes salas de cine del país, cuenta que le parece importante la existencia de un festival como este porque aunque se han desarrollado otros procesos similares, era necesario un encuentro en el que además de educar a los nuevos realizadores también se incentivara la proyección de más cine local.



En el marco del 7ColorSeaFF, Proimágenes lideró talleres con diferentes realizadores audiovisuales de la región sobre temas como la construcción de la narración, el manejo de proyectos, la financiación, la distribución, derechos de autor, el mundo transmedia y otros temas de la industria.



Natalia Gómez, Coordinadora de Formación en ProImágenes, confiesa que la experiencia de trabajar con realizadores sanandresanos “ha sido muy interesante

porque tienen muchas ganas de aprender más y una facilidad para narrar. Sus historias hablan sobre narcotráfico, piratas, migración... Nos dimos cuenta que este es un semillero impresionante que por su puesto seguirá siendo parte del festival”.

Federico Lever, secretario de Cultura departamental, dice que los retos ahora

son seguir formando público que asista a este tipo de encuentros y propiciar que existan más talleres sobre realización audiovisual en la Isla con el objetivo de que la cultura siga empoderando a los habitantes de la Isla.



“El próximo año tendremos un festival mucho más internacional y estructurado. Buscaremos llevar esta experiencia de cine bajo las estrellas a la Isla de Providencia y seguir contagiando con la magia del séptimo arte a los Sanandresanos”, concluye Lever.



Por ahora, Luis Forbes conduce su taxi a la espera de convertirse algún día en el gran cazador de talentos de la Isla. El festival es sólo el comienzo de su aventura.





JULIÁN VIVAS

ENVIADO ESPECIAL EL TIEMPO

SAN ANDRÉS.