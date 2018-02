La desastrosa experiencia de 'The Real Housewives of NYC' en Cartagena

Aunque ya están sanas y salvas en Nueva York, el elenco de 'The Real Housewives of New York City', reality show estadounidense que se estrenó en 2008, tuvo un agitado viaje a Colombia, en donde experimentaron un "viaje en bote infernal" que las dejó "llorando por sus vidas" cuando el motor se incendió y el velero comenzó a hundirse, según cuenta la revista People.



El canal Bravo, por el que se transmite el show, está investigando el incidente, que ocurrió durante el viaje anual de las mujeres.

Bethenny Frankel, Ramona Singer, Carole Radziwill, Luann de Lesseps, Sonja Morgan, Dorinda Medley y Tinsley Mortimer viajaron a Cartagena hace algunos días, y aunque esperaban grandes lujos, una fuente cercana a la producción le dijo a People que fue todo lo contrario. La peor parte incluyó un desastroso paseo en barco que les presentaron como un "crucero bajo el sol en un yate de 5 estrellas".



"El barco era viejo y se caía a pedazos", contó la fuente. "No tenía comodidades, no había comida y la tripulación no tenía idea de lo que estaba haciendo. Tuvieron que cortar el ancla con un serrucho antes de zarpar porque estaba oxidada y enredada", contó la fuente a People.

El barco era viejo y se caía a pedazos. No tenía comodidades, no había comida y la tripulación no tenía idea de lo que estaba haciendo

Según narra la revista, las mujeres no querían subir al barco pero la producción les insistió porque "sería buen material para televisión".



Las cosas empeoraron cuando dejaron el muelle. El elenco comenzó a marearse debido a que el mar estaba agitado y cuando el motor del barco comenzó a incendiarse las celebridades entraron en pánico.



"El velero se movía tanto y el mar estaba tan agitado que las mujeres se marearon bastante. Las cosas comenzaron a salir volando del bote. El motor comenzó a incendiarse, ninguno de los miembros de la tripulación hablaba inglés. Ninguna de las mujeres se sentía segura, pensaron que iban a morir", le narró la fuente a People.

El motor comenzó a incendiarse. Ninguno de los miembros de la tripulación hablaba inglés. Ninguna de las mujeres se sentía segura, pensaron que iban a morir

Eventualmente, continúa contando la revista, otro barco llegó y las auxilió, tras de lo cual las mujeres pudieron continuar con sus no tan soñadas vacaciones, aunque lo que vivieron en el barco les aguó el resto del paseo.



"La experiencia, sin embargo, las unió", agregó una fuente cercana al elenco, "cualquier discusión o enemistad que hubieran tenido en la temporada quedó en segundo plano. Están furiosas con la producción por ponerlas en esa situación", contó a People.



Un representante del canal Bravo le dijo a la revista, en un comunicado, que "el elenco de 'The Real Housewives of New York' estuvo recientemente en un barco en Suramérica y experimentaron un mar agitado. Afortunadamente, todas están a salvo y pudieron continuar con sus vacaciones, como estaba planeado. La seguridad de nuestro elenco y equipo es primordial, por ello, estamos haciendo una investigación completa".



No obstante, el traumático viaje en velero no fue lo único que les pasó en Colombia. Según le narraron fuentes a People, una de las mujeres se enfermó con un parásito estomacal y "tuvo que usar un pañal". Además, Ramona Singer llegó tan agotada por los problemas del viaje que fue vista en una silla de ruedas en el aeropuerto.

