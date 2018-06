Así cayó la banda que se apoderaba ilegalmente de tierras en el Meta

Dos certeros golpes a dos bandas de 'tierreros' en los Llanos han dado las autoridades en la última semana que han llevado a prisión a 14 autores de invasión de terrenos que luego lotean y venden a personas humildes con documentos falsos.



Este jueves la Fiscalía vinculó a seis hombres y a una mujer a las investigaciones, y obtuvo las respectivas órdenes de captura, atendiendo una denuncia del Fondo Ganadero de Meta, de la invasión a un lote de 89 hectáreas ubicado en la vereda Caños Negros, en la Ciudadela San Antonio, en el oriente de Villavicencio (Meta).

Los indiciados fueron detenidos por la Dijín de la Policía, presentados ante un juzgado de Villavicencio y en audiencias concentradas. La Fiscalía reveló que estas personas, además de estar involucradas en la denuncia del Fondo Ganadero de Meta, harían parte de una organización señalada de invadir zonas protegidas, lotear terrenos ajenos, vender y revender hectáreas de tierra, construir urbanizaciones ilegales, extorsionar, amenazar y asesinar a las personas que se oponían a sus propósitos criminales.



El cabecilla de esta estructura, denominada La Empresa, sería Henry Bohórquez Arias, ‘alias’ El Patrón, quien se encuentra recluido en la cárcel, sería a la que se le atribuye el proyecto urbanístico El Brillante, conformado por 1.500 viviendas levantadas en una zona restringida por el inminente riesgo de inundación y declarada como área protegida por hacer parte del río Ocoa.



A los implicados les imputaron cargos por los delitos de concierto para delinquir, daño en recursos naturales, invasión de áreas especiales ecológicas protegidas, urbanización ilegal en zona rural, extorsión y porte ilegal de armas; los cuales no fueron aceptados.



Y el juez les impuso detención en centro carcelario para seis de los procesados: Gentil Sánchez Herrera, Fernando Barrios Cuellar, alias ‘Cepillo’; Jaime Arley Puertas Ospina, alias ‘Guahibo’; quien gozaba de prisión domiciliaria por otro proceso; John Jairo Sánchez Herrera, alias ‘Pescuezo’, Cristian Camilo Ruíz Arbeláez, y Sonia María Sánchez Herrera, hermana de alias ‘Pescuezo’ y propietaria de un restaurante que servía de punto de vigilancia y oficina de venta de lotes.



Con medida no privativa condicionada quedó Pedro Jacinto Morales Parra y dentro del expediente también es investigado Rubén Darío Colorado Morales, alias el ‘Sargento’, que se encuentre recluido en la cárcel de Villavicencio por el delito de homicidio y, según el material probatorio, era el encargado de firmar documentos, llevar contabilidad de los predios negociados y coordinar la seguridad de alias ‘El Patrón’.



Una semana atrás habían sido cobijados con medida de aseguramiento una abogada y siete personas que se hacían pasar como funcionarios públicos para estafar a familias humildes con escrituras de lotes y viviendas falsas, a quienes les ofrecían viviendas de interés social por valores que oscilaban entre los tres y los seis millones de pesos, en la vía a Acacías y el sector de Pompeya en Villavicencio.



La Fiscalía identificó a 36 víctimas de los denominados Tierreros del Llano y los dineros comprometidos en las estafas ascenderían a 9.000 millones de pesos, que había recadado de sus víctimas, según el director de Fiscalías (e.) seccional Villavicencio, Fernando Aya Galeano.



Las ocho personas que harían parte del andamiaje criminal fueron capturadas en diligencias de registro y allanamiento cumplidas por Investigadores del CTI de la Fiscalía, con apoyo del Gaula, en Acacías y Villavicencio (Meta), Popayán (Cauca) y Bogotá, informó el comandante de la Séptima Brigada del Ejército, general Jairo Alejandro Fuentes Sandoval.



Los capturados fueron la abogada Adela Torres León, alias la doctora, Aura Yaneth Rodríguez Vargas, Jorge Giovany López Sierra, José Leonel Niño Romero, Luis Ángel Mojica Hernández, José Ignacio Chitiva Beltrán, Libardo Rodas Cortés y Richard Muñoz Méndez.



Les imputaron cargos por los delitos de desplazamiento forzado, concierto para delinquir, falsedad en documento público, fraude procesal, estafa, constreñimiento ilegal y enriquecimiento ilícito, los cuales no fueron aceptados por los implicados.



No obstante, un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario. Los investigadores están tras la pista de funcionarios públicos que habrían colaborado en algunos trámites de los Tierreros del Llano, especializados en invadir terrenos.





Nelson Ardila Arias

Corresponsal EL TIEMPO

Villavicencio