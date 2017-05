Santa Marta: carrera por los Juegos Bolivarianos 2017

La construcción de 12 escenarios deportivos para los XVIII Juegos Bolivarianos, que se realizarán del 11 al 25 de noviembre de este año en Santa Marta, tiene corriendo contra el tiempo a la Alcaldía porque deben estar listos un mes antes de las justas.



En marzo pasado, la directora de Coldeportes, Clara Roldán, y el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltazar Medina, visitaron las obras y coincidieron en que estaban satisfechos con los avances.



No obstante, EL TIEMPO hizo un recorrido hace dos semanas por los nueve escenarios que están adjudicados y encontró que la mayoría apenas está en el proceso de cimentación. Los estadios de béisbol y sóftbol, cuya fecha de entrega es el próximo 30 de septiembre, son los que presentan mayor avance.

En el estadio de fútbol no permitieron el ingreso para evidenciar el avance de la obra, pero según el contrato debe estar terminada en diciembre. El gerente de Infraestructura del Distrito, Sander Rodríguez, dijo que este escenario estará en 90 por ciento para la realización del evento deportivo. “No estará en un ciento por ciento de su ejecución, pero sí con todas sus instalaciones para los Juegos Bolivarianos”, expresó.

El estadio de fútbol tiene un avance del 13%. Tendrá capacidad para 15.320 espectadores. Foto: Suministrada por la Alcaldía de Santa Marta El estadio de sóftbol tiene un avance del 59,94%. Su entrega está prevista para el próximo 30 de septiembre. Foto: Suministrada por la Alcaldía de Santa Marta El estadio de béisbol tiene un avance del 49,20%. Tendrá capacidad para 1.374 espectadores. Foto: Suministrada por la Alcaldía de Santa Marta El coliseo mayor tiene un avance del 11,39%. Su entrega está prevista para el próximo 30 de octubre. Foto: Paola Benjumea/ EL TIEMPO El coliseo menor tiene un avance del 16,8%. Tendrá capacidad para 754 personas. Foto: Paola Benjumea/ EL TIEMPO El patinódromo tiene un avance del 23%. Su entrega está prevista para el próximo 30 de octubre. Foto: Suministrada por la Alcaldía de Santa Marta El estadio de rugby tiene un avance del 14%. Su entrega está prevista para el próximo 30 de octubre. Foto: Suministrada por la Alcaldía de Santa Marta El complejo de raquetas tiene un avance del 17%. Tendrá capacidad para 2.000 personas. Foto: Suministrada por la Alcaldía de Santa Marta El complejo acuático tiene un avance del 14%. Se construirá una piscina de natación y otra de clavados. Foto: Suministrada por la Alcaldía de Santa Marta



La pista de atletismo fue adjudicada el pasado 5 de abril a la firma Consorcio Bolivariano y está en el proceso de legalización del contrato. Esta obra tiene un costo de 8.390 millones de pesos y un plazo de ejecución de cinco meses, pero Rodríguez dijo que confía que esté terminada en un ciento por ciento para los juegos.



La demora en la adjudicación de este contrato se debió a los ajustes y aprobación de los diseños. “Coldeportes ha sido muy riguroso en esto, hasta que no estuvieran perfeccionados los diseños, ellos no viabilizaban”, expresó Rodríguez.



Los escenarios que aún no han sido contratados son la pista de BMX y el coliseo de Bureche. Con respecto a la pista de BMX, Rodríguez dijo que el diseño ya fue viabilizado por Coldeportes y en las próximas semanas se firmará el convenio para abrir la licitación de la obra, que esperan adjudicar en mayo o junio. Este escenario tendrá un costo de 3.500 millones de pesos.



“La ventaja de BMX es que tiene un proceso de construcción de tres meses, es algo rápido, simplemente adecuación de tierras, movimiento y compactación de terreno”, expresó.



El coliseo de Bureche, según Rodríguez, por ahora se descartó por falta de recursos. Las disciplinas que se iban a practicar en este escenario serán trasladadas al coliseo mayor del Parque Deportivo Bolivariano en la zona centro. “Las disciplinas que estaban programadas se van a cumplir en su totalidad”, dijo el funcionario.



La inversión total en los escenarios deportivos será de 150.000 millones de pesos, de los cuales 90.000 millones son aportados por el Gobierno Nacional, a través de Coldeportes, y 60.000 millones por el Distrito.



Aunque a seis meses del inicio de los Juegos Bolivarianos, los porcentajes de avance de obra de los escenarios no superan el 50 por ciento – salvo el estadio de sóftbol-, Rodríguez dijo que estos se van a duplicar cuando se instalen las graderías y cubiertas, que se están haciendo simultáneamente en talleres en Bogotá, Barranquilla y Cartagena.



“Nosotros tenemos la certeza de que se van a entregar todos los escenarios deportivos, por eso es que se está trabajando a ritmo acelerado, en horarios de lunes a domingo, incluso en horas de la noche para adelantarnos a los imprevistos que se puedan presentar por lluvias”, dijo Rodríguez.



PAOLA BENJUMEA BRITO

Redactora de EL TIEMPO

SANTA MARTA