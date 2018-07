119 líderes sociales han sido asesinados en lo que va del 2018

El país está en alerta. Los asesinatos contra líderes sociales se han disparado y, en lo que va del año, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) ha registrado 119 casos.



La cifra corresponde a datos recolectados entre el 1 de enero y el 5 de julio del presente año.

Según Indepaz, Cauca (18 casos), Antioquia (18), Valle del Cauca (11), Córdoba (9) y Nariño (8) son los departamentos que más asesinatos de líderes y/o defensores de Derechos Humanos han tenido en lo corrido del año.



Hasta ahora, los meses en los que más muertes se han registrado son enero (27), marzo (21) y mayo (18).



Las víctimas han sido 101 hombres y 18 mujeres.



El Instituto también aseguró que las organizaciones que más reconocen a sus líderes asesinados son Cumbre Agraria (Onic 17, Marcha Patriótica 16, PCN 3, Congreso de los Pueblos 2 y Ríos Vivos 2) y la Confederación Comunal de Colombia (16).

En lo que va del 2018, las víctimas han sido 101 hombres y 18 mujeres.

Con relación al mismo periodo de tiempo del año anterior, se registró un incremento de 26 asesinatos.



Además, la cifra de muertes contrasta con un mapa que maneja la Defensoría del Pueblo, en el que se habla de 311 asesinatos de líderes sociales entre el 1 de enero del 2016 hasta el 30 de julio del 2018.



Y es que según las estadísticas de Indepaz, los asesinatos han sido 419. Son 108 más de los que habla la Defensoría.



“Las dificultades actuales del proceso de paz exigen nuevas respuestas frente a las agresiones que se han venido presentando en contra de los líderes y de las comunidades en los territorios prioritarios para la implementación de los acuerdos”, manifestaron desde Indepaz.

“Las organizaciones sociales y de Derechos están exigiendo más medidas de prevención y de protección territorial y colectiva”. FACEBOOK

Los últimos casos

Los dos últimos casos de asesinatos corresponden a dos mujeres que murieron en Tumaco (Nariño) y en Cáceres (Antioquia).



Margarita Estupiñán Uscategui fue víctima en el municipio nariñense. Tenía 54 años y era presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio El Recreo. Fue encontrada con 4 heridas de arma de fuego: 2 en la cabeza y 2 en la espalda.

Margarita Estupiñán Uscáteguí, líder asesinada. Foto: Archivo particular

Del caso registrado en el municipio antioqueño, se sabe que el nombre de la víctima era Ana María Cortés, quien fue coordinadora de la campaña de Gustavo Petro en la zona y se desempeñaba como activista en medio de la crisis de Hidroituango.



Y hay otra información que se está indagando: según el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, Cortés tenía “una investigación por tener vínculos con las redes de apoyo del ‘clan del Golfo’”.

Ana María Cortés, líder social asesinada. Foto: Archivo particular

Otro de los casos que llamó la atención de todo el país fue el homicidio de 7 campesinos en Argelia (Cauca). Sobre esta situación, Indepaz manifestó que no hay mucha claridad al respecto.



“Lo que sabemos es que esos campesinos no hacían parte de la comunidad y no los han reclamado como líderes o defensores de Derechos Humanos ninguna organización. Hasta que no se esclarezca el hecho no los contemplamos en el listado”, dijo el Instituto, que agregó que la versión que tienen los militares es que esas personas eran disidentes de las Farc y los asesinó el Eln.



“Lo que sí es claro es que las organizaciones sociales y de Derechos están exigiendo más medidas de prevención y de protección territorial y colectiva”, comentó Indepaz.



