Alerta por ‘plan pistola’ en diez zonas del país, incluida Bogotá

En menos de dos semanas, los ataques contra policías en diferentes puntos del país han dejado ocho uniformados muertos y cinco heridos. Esas acciones, de acuerdo con información del Gobierno Nacional, estarían enmarcadas en un ‘plan pistola’ efectuado por el ‘clan del Golfo’.

Sin embargo, según el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), de la Defensoría del Pueblo, detrás de estos ataques no solo se encuentra el denominado ‘clan del Golfo’, sino también el Eln y las autodenominadas ‘Autodefensas Gaitanistas’.



“Esta alerta se da en los departamentos de Chocó, Antioquia, Cauca, Nariño, Arauca, Norte de Santander, Cesar, Córdoba, Cundinamarca (Soacha) y en Bogotá, para lo cual se solicita se adopten medidas de prevención a través de planes de contingencia y fortalecimiento de las labores de inteligencia para neutralizar el accionar violento de los grupos ilegales o estructuras criminales a su servicio”, señaló la Defensoría en un comunicado.



El caso más reciente se registró el pasado miércoles en la noche, en el casco urbano de Ciénaga (Magdalena). Mientras prestaba servicio en el CAI del parque Sagrado Corazón, el auxiliar bachiller Ramón Bovea Castro, de 21 años, recibió tres disparos. El joven se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Policlínica de Ciénaga.



La comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Sandra Vallejos, dijo que el auxiliar estaba instalando un equipo de sonido para realizar una actividad de prevención en el parque cuando una persona le disparó.



“Los móviles todavía están por establecerse, pero más o menos ya tenemos orientación frente a la persona que utilizó el arma y atentó contra la vida del auxiliar”, dijo la oficial, quien no confirmó si el ataque forma parte del ‘plan pistola’ que organizaciones criminales vienen adelantando desde el 4 de mayo.



No obstante, la coronel Vallejos dijo que también se investiga si el hecho puede estar relacionado con un conflicto que el auxiliar había tenido con una persona con antecedentes penales. En todo caso, la Alcaldía de Ciénaga y la Policía Metropolitana ofrecieron hasta 30 millones de pesos a quien suministre información sobre el responsable del ataque al auxiliar.



