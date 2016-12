Asesinan a tres mujeres con tiros de gracia en Santa Marta

Los cadáveres de tres mujeres, aún sin identificar, fueron hallados en la mañana de este jueves a orillas del río Manzanares en el barrio Garagoa, oriente de Santa Marta.

Los moradores del sector aseguran que escucharon varios disparos entre las 6 y 7 de la mañana, pero creyeron que se trataba de pólvora por las fiestas de fin de año. Posteriormente algunos vecinos observaron los cuerpos sin vida y dieron aviso al cuadrante de la Policía.

Dos de las víctimas estaban tiradas boca arriba y una tercera de rodillas y con la cabeza inclinada hacia el suelo.

Estaban vestidas con ropa informal y se calcula que tenían entre 25 y 35 años. La inspección judicial de los cadáveres fue realizada por el CTI de la Fiscalía.

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Henry Fernández, dijo que un grupo especial de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) llegará en las próximas horas de Bogotá para establecer qué fue lo que pasó e identificar a las víctimas.

“Hasta ahora lo que tenemos determinado es que fueron asesinadas en ese sitio, cada una tiene un impacto de arma de fuego en la cabeza”, dijo el oficial.

Las víctimas no han podido ser identificadas porque no les hallaron pertenencias ni ningún tipo de documento. Los residentes del sector aseguran que no las conocían.

El alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, solicitó a la Policía Metropolitana y al CTI de la Fiscalía el pronto esclarecimiento de este triple asesinato y convocó a la ciudadanía para que suministre información que ayude a las autoridades para identificar y capturar a los responsables.

