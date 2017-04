Protestan por asesinato de un taxista en Santa Marta

Un grupo de taxistas de Santa Marta realizó en la mañana de este martes una caravana desde el Centro Comercial Buenavista hasta la sede de Medicina Legal para protestar por el asesinato de uno de sus compañeros la noche anterior en el corregimiento de Bonda.



El taxista asesinado fue identificado como Lewis Ceballos Torres, quien conducía el vehículo de placa UQQ 208 y prestaba sus servicios en la estación Los Trupillos.

El presidente de la Asociación Gremio de Taxistas de Santa Marta (Agremitax), Daniel Gil, dijo que Ceballos se comunicó a las 7 de la noche del lunes con sus compañeros, a través de un grupo de WhatsApp, para consultar sobre la ubicación de una casa campestre en Bonda y minutos después fue hallado muerto, con varias heridas de arma blanca, en una vía de este corregimiento.



“Las referencias que tenemos de nuestro compañero es que era una persona de bien, trabajadora, honesta, dedicada a su trabajo y su familia. La verdad no escuchamos que tuviera problemas ni amenazas. No sabemos si fue que opuso resistencia a que lo atracaran, lo único que no encontraron fue el celular, la plata y las demás pertenencias no se las llevaron”, expresó Gil.



Agregó que hace unos 20 días un taxista fue víctima de un intento de atraco por un hombre y una mujer en ese mismo sector. El hecho no se concretó porque el taxista alertó a un retén de la Policía y capturaron a la pareja, pero posteriormente la dejaron en libertad.

No sabemos si fue que opuso resistencia a que lo atracaran, lo único que no encontraron fue el celular, la plata y las demás pertenencias no se las llevaron FACEBOOK

TWITTER



La comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Sandra Vallejos, dijo que el asesinato de Ceballos, al parecer, fue cometido por una mujer que iba como pasajera en la parte trasera del vehículo y que están indagando si hubo participación de otra mujer. Además, señaló que llama la atención que solo se llevaron el celular y que las otras pertenencias de valor como un reloj las dejaron en el sitio.



“Estamos recorriendo la ciudad para saber dónde recogió el taxista a la o las victimarias, porque entre ellas hay una mujer, eso es lo que el mismo gremio afirma. Mi compromiso con el gremio y la familia es que esta muerte no quede impune”, precisó la oficial.



El alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, rechazó el asesinato del taxista y ofreció 20 millones de pesos de recompensa a quien suministre información que conduzca a la captura de los responsables.



El gremio de taxistas acompañará esta tarde hasta las afueras de Santa Marta el cortejo fúnebre que llevará el cuerpo de Ceballos a Barranquilla, donde será sepultado.



SANTA MARTA