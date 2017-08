Arroceros del Huila levantaron el paro y desbloquearon las vías

Luego de 8 horas de taponamientos de la vía Neiva-Campoalegre, la cual conduce a Caquetá y el sur del país, unos 1.000 cultivadores de arroz decidieron levantar la protesta que se realizó para rechazar los bajos precios de compra por parte de los industriales.



"Llegamos a un acuerdo con el Gobernador del Huila, quien se trasladó al sitio de la protesta y escuchó con detenimiento nuestras peticiones", afirmó Tomás Emilio Herrera, uno de los voceros de la protesta en Campoalegre



"El mandatario tiene mucha voluntad para buscarle salidas dialogadas a nuestra problemática, ya que por los precios bajos muchos estamos en la ruina", agregó

Con las combinadas y tractores que utilizan para cultivar arroz, más de 1.000 cultivadores en Huila habían taponado las importantes vías y la protesta se extendió a la carretera Espinal-Bogotá-Ibagué, en las que se adelantan diálogos para llegar a acuerdos.



Tras escuchar las exigencias, el gobernador del Huila, Carlos Julio González Villa, se comprometió a intermediar por los arroceros ante el alto Gobierno.

Vías estuvieron taponadas en Huila durante gran parte de este martes. Foto: Policia del Huila

"Vamos a tratar de concretar un diálogo de este sector productivo con el presidente Juan Manuel Santos, el jueves en Florencia", aseguró el gobernador González, quien añadió que, posteriormente, acercara a los arroceros con el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en una visita a Neiva.



También se comprometió a gestionar con la Federación Nacional de Departamentos una convocatoria de las regiones productoras de arroz para escuchar las inquietudes y peticiones de este sector.



“Como gobernadores tenemos el compromiso de transmitir las inquietudes del sector al alto Gobierno para llegar a acuerdos que mejoren las condiciones de vida de los cultivadores e impidan los taponamientos de carreteras”, dijo el Gobernador, quien anunció la creación de una mesa de concertación para conocer la problemática de los cultivadores del Huila.

Durante la protesta, los cultivadores no se cansaron de repetir por medio de alto parlantes que "el Gobierno no ha cumplido con los incentivos y precios pactados”.



Germán Gutiérrez, uno de los líderes de la protesta, señaló que los 3.000 cultivadores del departamento trabajan a pérdidas, ya que los industriales "tan solo nos pagan" 120.000 por la carga de 125 kilógramos.



“Producir una hectárea requiere gastos por el orden de los 7 millones de pesos, que se invierten en agroquímicos, semillas, maquinaria o arriendo del terreno, pero al vender el paddy verde tan solo ingresan menos de 6 millones, con lo que las pérdidas se acercan al millón de pesos por hectárea, y eso es una ruina para todos”, dijo el campesino.



“Cultivar arroz no es fácil, pues, además de los precios bajos, nos toca sortear estos climas locos de abundante sol y agua”, afirmaron cultivadores de Campoalegre.



El líder arrocero, Tomás Emilio Herrera, considera que un precio justo permitiría salir de la crisis a más de 300.000 colombianos que viven del cultivo del cereal.

El gobernador del Huila dialogó en la vía con los voceros de la protesta. Foto: Cortesía Centronoticias Campoalegre

"El Gobierno nos prometió 144.000 pesos por carga, más algunos incentivos económicos que nos caerían muy bien para pagar deudas", sostuvo Herrera.



En Tolima las zonas más afectadas por los precios son Guamo, Saldaña, Ambalema, Alvarado , Lérida y Espinal.



"En Espinal y Saldaña, por ejemplo, el costo de la producción por hectárea es de un poco más de 6 millones de pesos y los ingresos ni siquiera dan para cubrir esos gastos, lo que genera pérdidas", aseguró Germán Buraglia, director ejecutivo de Fedearroz en Ibagué.



En Tolima las autoridades reportaron tranquilidad en las vías.



