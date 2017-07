Equipos de Hospital de Ibagué resultaron más caros al ser arrendados

18 de julio 2017 , 12:00 a.m.

Al Hospital Federico Lleras, de Ibagué, el más importante del Tolima, le hubiera resultado más provechoso comprar de manera directa algunos equipos que proceder a pagar una gruesa suma de dinero por su arrendamiento para brindar atención en la Unidad de Cuidados Intensivos.



La historia de este caso sucedió entre 2009 y 2011, cuando el entonces gerente del Hospital, Iván David Hernández, alquiló equipos a un costo de 1.307 millones de pesos. Sin embargo, tras una investigación la Fiscalía y un análisis de conveniencia, se encontró que hubiera sido más rentable adquirirlos para el servicio del centro de atención que pagar por su arrendamiento o alquiler.

La Fiscalía consideró que Iván David Hernández “abusó de su poder”, pues se generó un detrimento patrimonial al comprometer vigencias futuras sin soporte presupuestal y resolvió acusarlo ante el Juzgado Segundo Penal con funciones de conocimiento por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en calidad de coautor y a título de dolo.



También se estableció que se desatendieron los compromisos contractuales en cuanto a celebración, ejecución y liquidación del contrato y, para rematar, no se hallaron constancias de las empresas que hubieran podido participar en la licitación con lo que se violaron principios de igualdad, transparencia y economía.



A lo anterior se suma que, además de realizar prórrogas automáticas sin proceso de selección objetiva, el objeto social del contratista no era compatible con el arrendamiento de equipos médicos, por lo que fue modificado posteriormente.



La Fiscalía detectó que, para suscribir el contrato, tampoco existe una autorización de la junta directiva del hospital, lo que agrava la situación del exgerente.



Nelcy Gómez, presidenta del sindicato de trabajadores hospitalarios en Tolima, considera que el gobierno nacional debería dotar a los hospitales públicos de equipos suficientes y modernos para que no tengan costos altos por el arrendamiento de los mismos.



"En este caso, el juez que lleva el proceso será quien dirima la situación por las denuncias presentadas", señaló Gómez.



