Arranca oficialmente el Concurso Nacional de la Belleza en Cartagena

Con la llegada de las 23 candidatas, este sábado comienza en la ciudad Heroica el Concurso Nacional de la Belleza, el cual presentará un escenario atípico, pues por primera vez se hace en el mes de marzo y las candidatas se enfrentaran al exigente público cartagenero sin el velo de las fiestas de la Independencia.



Cotelco espera superar el 65 por ciento de la capacidad hotelera de la ciudad.



“El puente del 17 de marzo ha sido históricamente un pico importante para la ocupación de la ciudad. Esperamos que las autoridades locales hagan un llamado al país e inviten a la gente a esta celebración, que normalmente se hacía en noviembre”, dijo Martha Lucía Noguera, directora de Cotelco, capitulo Cartagena.

Las candidatas arriban este sábado al mediodía al aeropuerto internacional Rafael Núñez y luego estarán en horas de la tarde en el hotel Hilton, atendiendo medios de comunicación.



De acuerdo con los organizadores del evento, este año la agenda para Cartagena tendrá un carácter más humanitario y de responsabilidad social, pues muchos de los eventos del concurso ya se llevaron a cabo en Bogotá.



“Todo evento que se realice en Cartagena es una apuesta para el desarrollo de la ciudad. Las grandes capitales del mundo generan eventos propios para atraer gente, y por ello hoy le prestamos todo el respaldo para esta nueva fecha del reinado. Si al reinado le va bien, a Cartagena le va bien”, le dijo a EL TIEMPO Zully Salazar, directora de la Corporación de Turismo de Cartagena.



El alcalde de la ciudad, Manuel Vicente Duque, aseguró que como privados, los organizadores tienen el derecho de llevar a cabo todos los eventos con sus respectivos permisos, “pero esto no condiciona a la administración distrital a decretar un día cívico el viernes 17 de marzo, día en que el Concurso Nacional de la Belleza realizará la Batalla de Flores con un desfile de carrozas por la avenida Santander”, sostuvo.



El primer pulso entre el mandatario local y Raymundo Angulo, presidente del certamen, se presentó porque los organizadores del concurso proponían que se decretara día cívico para el tradicional desfile de las candidatas, pero el alcalde Duque respondió con una negativa porque “este desfile no corresponde a una conmemoración para Cartagena, ni vamos a proponer más fiestas y celebraciones”.



Por ahora, la administración ha prometido que los funcionarios públicos saldrán más temprano de sus jornadas laborales para apreciar el desfile.



La alcaldía también habilitará algunas zonas verdes contiguas a las murallas para el montaje de los populares palcos, pero no se interrumpirá el tráfico por la avenida Santander.



“Si se cierran las vías y se montan palcos a lo largo de toda la avenida, tomaría tres días el montaje y desmonte de esas estructuras, y no podemos hacerle ese daño a la movilidad en una época netamente laboral”, manifestó el alcalde Duque.



JOHN MONTAÑO

Redactor de EL TIEMPO