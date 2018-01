Armenia invirtió 5 mil millones de pesos en un lote ajeno

17 de enero 2018 , 08:55 a.m.

Después de dos años de tropiezos en las obras del centro cultural y turístico La Estación de Armenia, la historia tomó un giro inesperado pues se conoció que la Alcaldía intervino un predio que le pertenece al Instituto Nacional de Vías (Invias) y que corresponde a la antigua vía férrea.

En este lote ubicado a un costado del edificio republicano y de las bodegas de la antigua estación del ferrocarril del Armenia, se construirían los parqueaderos subterráneos por lo que en 2015 la administración de la exalcaldesa Luz Piedad Valencia inició las obras de excavación de este predio, y para esto autorizó la celebración de un contrato entre la Secretaría de Infraestructura y la Empresa de Desarrollo Urbano (Edua), que a su vez suscribió cinco contratos más por 5.000 millones de pesos.



Dineros que según el actual alcalde, Carlos Mario Álvarez no tiene “ni idea de dónde están" pues fueron entregados a los contratistas hace más de dos años y, luego las obras fueron suspendidas por orden del Ministerio de Cultura por no contar con los permisos necesarios para intervenir una estructura como la Estación, declarada Patrimonio Nacional en 1989.



Para el mandatario, con estas "malas noticias" la ciudad no solo perdió los 5.000 millones de pesos del contrato sino que además los 6.100 millones de pesos que el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) entregaría para construir un corredor gastronómico sobre los parqueaderos.



Esto sin contar con que durante los últimos dos años, el municipio ha pagado alrededor de 1.000 millones de pesos de intereses pues el dinero para financiar el contrato fue producto de un crédito bancario.

La Alcaldía dijo que tendrá que pedir un informe a la Secretaría de Salud por el riesgo causado por las aguas estancadas en la zona de la excavación. Foto: Laura Sepúlveda

Además, ahora la Alcaldía tendrá que costear unos estudios de suelos para presentarle al Ministerio de Cultura y lograr un permiso para intervenir nuevamente este predio con el objetivo de rellenar el lote excavado.



Álvarez contó que solo hasta el año pasado cuando el Ministerio pidió la titularidad del lote se dieron cuenta de que era de Invias y comenzaron a gestionar un permiso de cesión definitiva del predio.



Sin embargo el 11 de enero le llegó una carta del director Carlos García donde negó esa solicitud por ser "un bien de uso público con características inalienables, imprescriptibles e inembargables, y no se le puede cambiar su uso ya que tienen estricta destinación férrea, salvo que una Ley de la República modifique su destinación”, dijo García.



Y es que aunque en 1996, el municipio de Armenia intentó comprar los 30.000 metros cuadrados que componen esta zona de la estación del ferrocarril, solo pudo adquirir 10.000 metros cuadrados que corresponden a los lotes donde actualmente están ubicados el edifico republicano y las bodegas.



"Me tocó compartir esta noticia tan triste para la ciudad porque Invias definitivamente nos negó la cesión del predio donde se pensaban hacer los parqueaderos de la estación, quiere decir que no se van a poder desarrollar allá ni tampoco vamos a poder recibir lo que nos prometió Fontur", señaló el alcalde.



Para el concejal de Armenia, Luis Guillermo Agudelo, la ciudad está ante un detrimento patrimonial causado por la anterior administración.



"Desde que la Edua dividió el contrato en 5 para poder adjudicar a dedo, esto empezó mal. En la ejecución nos dimos cuenta de que los precios de los contratos estaban por encima de la media del mercado, es decir, el precio de la excavación en ese contrato está por 28.000 pesos metro cúbico excavado cuando en el mercado se consigue a 15.000 pesos".

Y agregó que "fuera de todas las irregularidades de este proyecto que constituyen un detrimento y además peculado a mi modo de ver, resulta que se hicieron inversiones en un predio que no es del municipio, el tema pasó de castaño a oscuro, y ahora tenemos que solucionar el problema y tapar el hueco, llegó la hora de que las autoridades se pronuncien".



Cabe recordar que las obras fueron suspendidas por el Ministerio de Cultura pues la Alcaldía no tuvo en cuenta el Plan Especial de Manejo y Protección (Pemp) de este lugar antes de iniciar los trabajos pese a que este es un instrumento que fue construido entre la Administración y el Ministerio, y que según el concejal Agudelo, tuvo un costo de unos 500 millones de pesos.



ARMENIA