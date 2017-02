La seguridad, uno de los retos de Armenia

En la primera entrega de los resultados de la encuesta de percepción ciudadana de la red de Ciudades Cómo Vamos, a la que recientemente ingresó la capital quindiana, se conoció que el 67 por ciento de la población encuestada se siente orgullosa de Armenia.

Y el 75 por ciento de los consultados se siente satisfecho viviendo en la ciudad. No obstante, pese a la satisfacción, también se hicieron evidentes algunos desafíos para la Administración Municipal como la seguridad, la movilidad, el espacio público, la oferta cultural, recreativa y deportiva, entre otros, como lo reconoció el alcalde Carlos Mario Álvarez, tras conocer los resultados.

La primera encuesta arrojó que el 21 por ciento de los armenios que participó en el sondeo, se siente inseguro en la ciudad, mientras que el 45 por ciento cree que el mayor problema de inseguridad en los barrios es la drogadicción.

Así mismo, el 16 por ciento manifestó haber sido víctima de algún delito durante el último año.

El sondeo se llevó a cabo entre el 26 de noviembre y el 21 de diciembre del año pasado, por la firma IPSOS Napolén Franco & CIA S.A., que realizó 750 encuestas entre las 10 comunas de Armenia, que a su vez, se agruparon en tres zonas: norte, centro y sur.

El director de operaciones de la firma encuestadora, Javier Restrepo señaló que hay factores donde se debe mejorar como en la seguridad y la movilidad.

El 47 por ciento de los encuestados aseguró que desde hace un año se tardan más en los trayectos que tienen que recorrer debido a los inconvenientes de movilidad, así mismo en espacio público, basuras y corrupción.

“Armenia es, en opinión de los habitantes de la ciudad, un buen vividero, y cuando consolidemos los resultados de las 14 ciudades que forman parte de la red van a ver cómo Armenia termina ubicada en uno de los lugares más altos de la red”.

Sin embargo, dijo que hay oportunidades para mejorar, “la medición no solo nos ayuda a identificar las grandes fortalezas sino dónde hay posibilidades de mejorar como en la seguridad. No es que Armenia sea una ciudad particularmente insegura pero la verdad es que no hay una ciudad lo suficientemente segura, y los habitantes piden mayores esfuerzos, también hay grandes retos en el tema de movilidad en la ciudad".

De los 750 hombres y mujeres mayores de 18 años que fueron entrevistados, el 29 por ciento dijo sentirse insatisfecho con las vías de la ciudad.

Los resultados también indican la insatisfacción del 43 por ciento de los encuestados con el espacio público de Armenia.

La secretaria de Gobierno, Gloria García señaló que la Administración trabaja en esa área sin embargo hay una doble moral pues "tenemos las calles invadidas por la venta informal y la gente dice por qué no los quitan y vamos y los quitamos y somos los malos, dice que por qué se los llevan, qué pesar”.

El mandatario Carlos Álvarez, que tuvo una imagen favorable del 68 por ciento entre los encuestados, afirmó que “nos vamos a enfocar en los indicadores donde estamos regular o mal, porque queremos es corregir el camino. En el centro de la ciudad, los indicadores negativos están un poco más elevados, eso nos ayuda a concentrarnos porque el reto que tenemos es certificar el centro como un destino turístico".

El proyecto 'Armenia cómo vamos', que mide la calidad de vida en la ciudad, fue contratado por la Cámara de Comercio de Armenia, Comfenalco Quindío, Fundación Corona y varias universidades y empresas del departamento.

