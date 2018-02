Ambulancias en Pereira, la 'guerra del Soat' ahora es con armas

La ‘guerra del Soat’ que desde hace varios años protagonizan las ambulancias en Pereira ahora incluye armas de fuego y corto punzantes que portan tripulantes de algunas de estas.

Así lo denunciaron ayer la personera de Pereira, Sandra Lorena Cárdenas, y la secretaria de Salud, Luz Adriana Ángel, tras una mesa de seguimiento a la problemática del transporte de pacientes con urgencias médicas en ambulancias.



“Nos hemos enterado que sí se han presentado quejas. Además por otro tipo de circunstancias gravísimas como es presuntos portes de armas en las ambulancias para generar coacciones a los pacientes o las otras empresas prestadoras de este servicio. Ante esto vamos a estar muy atentos”, afirmó Cárdenas.



Esto significa que la ‘guerra del Soat’ pasó de la competencia entre varias ambulancias por llegar primero a un accidente de tránsito, al uso de armas, así sea solo para amedrentar a los competidores. Lo complicado es que estas se usen, como lo denunció la Personera, para intimidar a los pacientes.



Cárdenas explicó que para las empresas de ambulancias no es atractivo transportar pacientes con urgencias médicas distintas a accidentes de tránsito, porque no les pagan las EPS.



Ángel afirmó que a través del Sistema de emergencias médicas, que se busca poner en marcha en la ciudad próximamente, se logrará que “estén prestando el servicio adecuado y que no estén portando armas de fuego y corto punzantes que lleven a generar un riesgo en la prestación del servicio, como ya se ha evidenciado”.



El sistema de emergencias médicas está diseñado para que haya una atención oportuna e integral a la población.



A la pregunta de cuántos casos hay registrados de intimidaciones de personal de las ambulancias con armas, Ángel respondió que “hay reportes de esos casos.



Obviamente, ante ese tipo de situaciones hay entidades competentes que deben analizar, investigar y tomar la decisión de sanción o no, que son la Fiscalía y la Policía”.



El porte de armas de fuego y corto punzantes en ambulancias se ha podido establecer en operativos que ha realizado la Secretaría de Salud, con el apoyo de la Policía Metropolitana y agentes de tránsito de la Secretaría de Movilidad.



En esos operativos, además de las armas, se han encontrado radios de comunicación con los que no se manejan, según la Secretaría de Salud, las frecuencias para atender emergencias.



Sin embargo, hay que aclarar que las funcionarias no puntualizaron las empresas de ambulancias en las que se ha evidenciado el porte de armas.



La Secretaria de Salud comentó que mientras se inicia el Sistema de emergencias médicas continuarán los operativos de la Secretaría de Salud y la Policía Metropolitana para garantizar la buena prestación de los servicios de salud.



PEREIRA