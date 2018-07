La periodista Claudia Morales abrirá una librería en Armenia

Desde que nació su hija Isabela, la periodista Claudia Morales comenzó a evidenciar la importancia que la lectura tiene en los más pequeños. Fue ahí y mientras trabajaba en varios medios de comunicación en Bogotá, cuando empezó a gestar el sueño de tener su propia librería para incentivar la literatura infantil y juvenil.

Siete años después, y luego de radicarse en el Quindío, está a punto de abrir su librería Árbol de libros ubicada en el tercer nivel del centro comercial Portal del Quindío, en el norte de Armenia.



“Cuando nos vinimos para el Quindío, hace casi tres años, pensé que era el momento de empezar a concretar ese sueño, es así como empezamos a entrenarnos con amigos libreros, dueños de librerías independientes en Bogotá, amigos de las editoriales, pedagogos y expertos en literatura infantil que nos ayudaran a aterrizar el proyecto”, contó la periodista.



El énfasis de la librería es la literatura infantil y juvenil, y precisamente por esto se instaló en un centro comercial para “tratar de convencer a los papás, abuelos, tíos y a quienes andan con los niños sobre la importancia de leer, de que es posible cambiar el mundo y descubrir historias en los libros, además de hallar valores a través de la lectura”.



En Árbol de libros también tendrán a la venta las novedades de las editoriales para los adultos en las distintas áreas; cocina, salud, literatura universal, futbol, etc. Otras novedades serán los libros libres que las personas podrán llevar prestados, los talleres con los menores y sus familiares en el segundo nivel de la librería, y las charlas con autores de algunos libros en la plazoleta del centro comercial.



Aunque en la ciudad no es muy común encontrar una librería en un centro comercial, Morales afirmó que precisamente quiere llegar a diversidad de públicos.



“Es importante que las personas entiendan que leer no es excluyente, que acercarse a los libros siempre va a tener cosas buenas, está librería además está pensada para que toda la gente, no importa su capacidad económica, tenemos libros desde 10 mil pesos en adelante. Al centro comercial llega toda la gente no importa el estrato y queremos que se puedan sentir en casa”.



Pese a que, según datos revelados por la Encuesta Nacional del Lectura en abril pasado, el número de libros leídos al año por los colombianos es de 2,9 libros, Morales considera que creando espacios como Árbol de libros se puede incentivar la lectura.



“La gente se pega a los aparatos electrónicos para leer otros contenidos como mirar las redes sociales, entre otras, el porcentaje de libros leídos es muy bajito, eso quiere decir que cada seis meses la gente se lee un libro y tampoco sabemos de qué orden, yo sí creo que creando espacios como estos la gente empieza a entender que puede cambiar su forma de ver la vida. La idea es salir a los parques públicos y los municipios para incentivar la lectura”.



Finalmente, la periodista les recomienda a los padres que a los menores se les debe comenzar a leer incluso desde que están en el vientre. “Ellos se conectan con los sonidos, la lectura desde la gestación es una semilla que más adelante puede dar fruto. Leerles a los bebés y los niños, cambiarles la voz, hacerles gestos y movimientos, hace muy feliz a los niños y les incrementa la creatividad”.



En esta librería se podrán encontrar editoriales como Silaba, Planeta, Random House, Babel, el Fondo de Cultura Económica, Plaza y Janes, dislectura, entre otras.