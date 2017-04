Cataqueros recuerdan a Gabo en el tercer aniversario de su muerte 

Con actos religiosos y culturales, los cataqueros rindieron este lunes un homenaje a la memoria del escritor y Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, en el tercer aniversario de su muerte.



A las 8 de la mañana se celebró una eucaristía en la iglesia San José, a la que asistieron las autoridades civiles del municipio, quienes posteriormente llevaron una ofrenda floral a la Casa Museo Gabriel García Márquez.



“Nosotros los cataqueros no podemos dejar pasar una fecha tan importante, ya que el maestro García Márquez fue el que hizo conocer Aracataca en toda Colombia y en el mundo en general, puesto que es el hijo más representativo que tiene nuestro municipio”, dijo el alcalde de Aracataca, Pedro Sánchez.

El escritor Clinton Ramírez y el sociólogo Edgar Rey Sinning participaron en el conversatorio sobre la presencia de la mujer en la obra de Gabo. Foto: Archivo particular

Los actos conmemorativos continuaron en la discoteca Macondo, donde se realizó un conversatorio sobre la influencia de Cien años de soledad en el vallenato y los orígenes del Festival Vallenato, organizado por la Fundación Realismo Mágico y la Alcaldía, en el que participaron los compositores Santander Durán Escalona, Isaac ‘Tijito’ Carrillo, Franklin Benavides y Miguel Peñaloza.



El primer paso del Festival Vallenato, que se realiza en Valledupar, fue una parranda que realizó García Márquez en marzo de 1966 en Aracataca, con varios compositores, entre ellos, el maestro Rafael Escalona.



“Realmente a mí no me interesa si (el origen) fue Valledupar o Aracataca, me parece interesante el hecho que se hubiera dado esta reunión aquí que fue el germen para consolidar más tarde un festival como el Festival Vallenato”, expresó Durán Escalona.



Simultáneamente, en la Casa Museo Gabriel García Márquez se realizó un recital con la poeta mexicana Edith Villanueva y los poetas barranquilleros Nicolás Martínez y Federico Santodomingo, quienes leyeron algunos de sus poemas; y el conversatorio ‘La presencia de la mujer en la obra de Gabo’, a cargo del escritor Clinton Ramírez y el sociólogo e historiador Edgar Rey Sinning.



Rey recordó la importancia de las mujeres en la vida de Gabo, quien fue criado por su abuela, numerosas tías y por mujeres del servicio y se enamoró de su profesora de primaria, mientras que Ramírez evocó algunos pasajes de Cien años de soledad y el papel de personajes como Úrsula Iguarán, Petra Cotes y Amaranta Úrsula, que hacen parte del universo femenino creado por Gabo.



“Úrsula es muy importante en la obra, ella y Petra Cotes atraviesan casi toda la saga y mueren casi en la víspera de la desaparición de Macondo. Amaranta Úrsula sería aquella Úrsula en la Gabo pudo haber pensado, pero que la tradición y el orden que le correspondió en la saga no le permitía desarrollar. Esta es una mujer que tiene un sentido tan terrenal que la música no hizo parte de sus labores domésticas, nunca, dice Gabo, se le oyó cantar ni se le vio bailar”, expresó Ramírez.



SANTA MARTA