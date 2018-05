Ocad Caribe aprobó proyectos para Cesar, Córdoba, Bolívar y Magdalena

Proyectos que superan los 53 mil millones de pesos fueron aprobados en la sesión número 50 del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Oocad) Regional del Caribe, desarrollado este martes en Valledupar.

Para el Cesar se autorizaron varias iniciativas entre las que se destaca el proyecto de construcción de la Vía Las Raíces-El Alto de la Vuelta-Badillo.



La aprobación del carreteable se dio por las ventajas que le brindará a la región, pues permitirá que un amplio sector agropecuario y turístico del norte del Cesar, cuente con una vía en pavimento asfáltico, lo que permitirá además la integración regional con el vecino departamento de La Guajira.



“Estamos hablando de un tramo vial de 13.7 kilómetros y hoy estamos muy contentos de que ya sea una realidad una buena vía para estos corregimientos del norte de Valledupar, que no solo contarán con una ventaja en movilidad sino que esa despensa agrícola representada en cultivos de arroz, palma africana y la producción de la ganadería, serán sacados de forma más fácil de la zona”, aseguró el Gobernador del Cesar, hablando, además, de un proyecto que beneficiará a más de seis mil habitantes del sector.



Las características de la vía aprobada para los corregimientos del norte de Valledupar permitirán una obra en concreto asfáltico que contará con la conexión a través de dos puentes que serán construidos por la administración del alcalde Augusto Daniel Ramírez Uhía, cuyo secretario de obras, Juan Pablo Morón Riveira hizo presencia en representación del mismo; el valor del proyecto es superior a los 26 mil 441 millones de pesos.



A los departamentos de Córdoba, Bolívar y Magdalena le fueron aprobados varios proyectos de transporte y muros de contención.



Al término de la reunión, el Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De La Rosa, abordó ante los medios de medios de comunicación, la dinámica que se viene presentando en la definición de un esquema eléctrico para la Región Caribe.



“El proceso de escogencia del operador regional de Electricaribe está demorado. Por eso le hemos propuesto a nuestros gobernadores de la región Caribe que pensemos en la posibilidad de crear una sola empresa eléctrica regional que unifique las empresas que hacen parte del sistema eléctrico regional, de tal forma que nos permita mayor capacidad de gestión y fortaleza financiera que es lo que en estos momentos no tenemos por estar totalmente despedazados”, dijo Verano.



El encuentro de gobernadores también sirvió para avanzar en la construcción del Plan Estratégico Regional (PER), considerado como el pilar en la constitución de la Región Administrativa y de Planificación (RAP) Caribe que les permita a las regiones autonomía y facultades administrativas para determinaciones según sus necesidades.



Durante la jornada, se desarrollaron varias mesas técnicas, en las que también participaron los gremios, la academia, ONG's, empresarios y los centros de pensamientos, que aportaron ideas y propuestas para estructurar un documento en torno al fortalecimiento de la RAP Caribe, ejercicio que se ha venido realizando en otras capitales de la costa como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Riohacha.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar