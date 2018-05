ONU suspendió la asistencia alimentaria para migrantes en Cúcuta

A través de un comunicado de prensa, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas aplazó de manera indefinida la entrega de un subsidio de alimentación por un valor de 96.000 pesos, que se tenía previsto para 350.000 migrantes en plena frontera con Venezuela.

La razón de esta suspensión obedece a la alteración del orden público que desató esta labor humanitaria en las calles de la capital de Norte de Santander, donde cientos de ciudadanos del vecino país y colombianos retornados formaban una muchedumbre enfurecida para reclamar la asignación de estas ayudas humanitarias.

“El Programa Mundial de Alimentos informa que se ha postergado de manera indefinida la asistencia alimentaria que se realizaba en Cúcuta. Al respecto, continuarán las coordinaciones con las autoridades colombianas as fin de seguir implementando el plan dirigido a migrantes”, indicó este organismo multilateral.

Estos días no he podido conseguir trabajo y la única manera de comprar alimentos era con ese subsidio FACEBOOK

TWITTER

Para la distribución de estos bonos, la ONU destinó un fondo de 46 millones de dólares que está destinado a la asistencia de los miles de ciudadanos venezolanos o connacionales provenientes del vecino país, que cruzan la frontera y llegan a Colombia en condición de pobreza.



La determinación de posponer la asignación de estas ayudas humanitarias ha generado una ola de indignación y molestia en la comunidad de extranjeros, que residen en la capital nortesantandereana. Aseguran que debido a la falta de oportunidades padecen épocas de hambre.



“Eso es duro, porque con este bono pensaba alimentar a mis niñas. Estos días no he podido conseguir trabajo y la única manera de comprar alimentos era con ese subsidio. Ahora, me tocará esperarlo y acudir a otros medios para poder alimentarme”, dice Jesús Méndez, un caraqueño de 35 años, quien por su situación irregular se le ha dificultado conseguir trabajo.



CÚCUTA