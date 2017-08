Aplazan firma de polémico contrato para tratar basuras en Bucaramanga

En consideración de una solicitud hecha por la Procuraduría General de la Nación, la Alcaldía de Bucaramanga decidió ampliar el plazo para la firma del contrato que suscribirá la administración municipal, a través de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab), con la unión temporal Vitalogic RSU, para la construcción de una planta que transforme en energía la basura dispuesta en el relleno sanitario El Carrasco.

El procurador delegado para asuntos ambientales, Gilberto Augusto Blanco, recomendó extender la fecha de suscripción por la complejidad técnica que envuelve el proceso de transformación de residuos sólidos, además de su preocupación frente a que "la tecnología que se implemente no cumpla con los estándares exigidos en materia ambiental al momento de entrar en operación".

Frente a ello, el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, manifestó que pospondrá por 20 días la firma del contrato que estaba prevista para este jueves.

“Nosotros somos respetuosos de los órganos de control y vamos a dar esta espera, pero poniendo un tiempo. No es un tiempo para que nos digan qué tenemos que hacer, porque nosotros tenemos claro el hacer. Es para que despejen las dudas que ellos tienen con respecto al manejo del flujo de fondos”, expresó el mandatario.



La suscripción del contrato se convirtió en centro de la polémica luego que la Alcaldía, tras declarar desierta una licitación pública, eligiera de forma directa a la firma Vitalogic RSU, que ya había sido descartada dentro de ese fallido proceso licitatorio por no cumplir con los requisitos al presentar una fianza en vez de una póliza.



La Alcaldía ha defendido su elección argumentando que el estatuto de contratación de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab) los faculta para contratar directamente con la sociedad que cumpla con la totalidad de requisitos exigidos en los términos jurídicos, técnicos, financieros y ambientales.



De acuerdo con la administración, Vitalogic RSU invertirá 250 millones de dólares en la construcción de la planta, en la cual la basura se convertirá en un fluff –un biocombustible que se espera comercializar.



La Alcaldía ha reiterado que el municipio no pondrá ni un peso y, por el contrario, venderá la basura y ganará mil dólares diarios.



La unión temporal está conformada por tres empresas: Vitalogic LLC- USA, fundada en el 2004 y firma que patentó la tecnología que se implementará en la ciudad; Vitalogic Panamá y Aviation Specialities Unlimited Inc., que tiene el porcentaje más alto de participación (34 por ciento) y pondrá el soporte financiero.



