Postergan nuevamente cierre de paso elevado en Norte de Santander

El mal estado de la malla vial de las vías alternas y el poco avance en su mantenimiento que garantizaría el tránsito diario de 12.000 vehículos obligaron a las autoridades de Norte de Santander a prorrogar el cierre del puente Mariano Ospina Pérez, ubicado en el municipio de El Zulia, que estaba previsto para este martes, 18 de abril.

Esta restricción vehicular, que iba hasta el próximo 16 de junio, se había anunciado en días pasados como parte de las obras de reforzamiento estructural de los 115 metros de largo del tramo elevado, que ejecuta la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con un presupuesto de 2.000 millones de pesos.

Ante las críticas generadas por este bloqueo en el puente, el concesionario San Simón –encargado de la intervención- tuvo que diseñar un plan de movilidad que habilitaba dos rutas destapadas de la región para el tránsito diario de 12.000 vehículos que suelen circular por esta calzada en dirección al occidente del departamento, a la Costa Atlántica y al centro del país.

Se suspende cierre del Pte Mariano Ospina Pérez #ElZulia hasta nueva orden y avanzarán trabajos en corredores alternos: Sec. Infraestructura pic.twitter.com/jR9x0Y11Mw — Gobernación (@GoberNorte) 17 de abril de 2017

“Al ver que las condiciones de transitabilidad por estos tramos no estaban dadas, el Invías en reunión con las autoridades regionales decidió no firmar la resolución y por lo tanto no se pudo dar el cierre como se había divulgado en los medios de comunicación. Ratificamos nuestra posición de que hasta las rutas alternas no estén listas no respaldaremos este disposición para culminar la obra”, aseguró Jesús Vergel, director territorial del Instituto Nacional de Vías (Invías).



La intervención del puente Mariano Ospina Pérez, la cual comenzó el pasado 23 de diciembre y contempla un plazo de seis meses, consiste en recubrir la fachada del puente con un metal más resistente y en fortalecer los pilares de su infraestructura, mejorando sus puntos de anclaje con el montaje de nuevos cables tirantes.

Empresas de transporte público intermunicipales se niegan a utilizar vías alternas por el cierre del puente Mariano Ospina Pérez. — Eduardo Galeano (@galeano_27) 17 de abril de 2017

Según el plan de movilidad fijado para esta obra, la vía Urimaco-Termotasajero se iba habilitar para carros livianos, mientras que la ruta Cúcuta – Puerto Santander-Puente León-Agualasal y Astilleros serviría para movilizar un promedio diario de 110 tractocamiones cargados de carbón, cemento, arroz y cerámica.



Pese al compás de espera que se ofreció al Departamento para que concluyera la intervención en ambos tramos, con una inversión de 1.500 millones de pesos, todavía falta 11 kilómetros por adecuar. A esto se suma el llamado de los transportadores hecho a las autoridades para recuperar el control en estos trayectos por donde pasan los productos de contrabando que ingresan de Venezuela las bandas delincuenciales.



CÚCUTA