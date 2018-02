Aplazan audiencia del padre de ex gobernador de Córdoba 

La audiencia prevista a realizarse hoy jueves a las 8:30 de la mañana en los despachos judiciales de Montería en contra de Alejandro Lyons De la Espriella, padre del ex gobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus, fue aplazada por solicitud de la defensa.



La nueva fecha de la diligencia judicial será los días 14 y 16 de marzo, en los cuales se espera que la Fiscalía logre imputarle los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, tras ser señalado de haberse apropiado ilegalmente de recursos de la Gobernación de Córdoba que habrían sido desviados por su hijo durante su administración.

La adquisición de dos fincas por valor de $4.200 millones de pesos, conocidas como El Delirio y El Paraíso, las cuales fueron allanadas el año pasado, tienen en aprietos a Lyons De la Espriella, quien misteriosamente compró los predios en tan solo un año.



Además de eso, hay otros seis bienes que habrían sido adquiridos ilícitamente por Alejandro Lyons – padre, con dineros provenientes de las regalías del departamento y que fueron a parar a manos de particulares dentro del entramado de corrupción en Córdoba.



Por ello, la Fiscalía pedirá en la audiencia de imputación de cargos medida de aseguramiento en centro carcelario ante la gravedad de los presuntos delitos cometidos.



El abogado defensor Guillermo Álvarez Machacón, envió previamente al juez segundo penal ambulante de Montería, David Vélez Mendoza, un escrito en el que sostiene que por falta de tiempo no ha podido recopilar los elementos probatorios necesarios para desvirtuar las acusaciones en contra de su cliente.



“Ante el corto tiempo que tenía para preparar su defensa y porque, según él, está en procura de la ordenación de los elementos probatorios, se hace necesario pedir este aplazamiento para garantizar su derecho a la defensa”, manifestó el juez Vélez, durante el anuncio de aplazamiento.



La estrategia de aplazamientos en los procesos que se adelantan en contra de los implicados en los escándalos de corrupción en Córdoba ha sido la constante en los despachos judiciales de Montería.



El empresario Sami Spath Storino, citado dos veces por un juzgado en esa ciudad ante las graves acusaciones en su contra, ha logrado evadir el desarrollo de la audiencia en ambas ocasiones. La primera fue el 25 de enero cuando su abogado defensor no se presentó; y la segunda fue el pasado 16 de febrero, cuando el acusado se ausentó con la excusa de estar amenazado.



La Fiscalía pretende imputarle cargos por los presuntos delitos de peculado por favorecimiento de terceros en concurso homogéneo y sucesivo y concierto para delinquir.



De acuerdo con los alegatos del ente acusador, el mejor amigo del ex gobernador de Córdoba Lyons está vinculado “a la presunta apropiación de recursos del departamento de Córdoba que correspondían a regalías y programas de atención a los enfermos de hemofilia”.



La investigación preliminar también revela que el empresario habría sido el enlace entre el Gobierno de Lyons y los empresarios a través de los cuales se desviaron los recursos, que sumarían unos 40 mil millones de pesos, de acuerdo con la investigación que se lleva contra el exmandatario.



MONTERÍA