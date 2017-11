La aparición que sacó a una familia de su hogar

08 de noviembre 2017 , 07:58 a.m.

08 de noviembre 2017 , 07:58 a.m.

¿Ha sentido alguna vez que su cuerpo se paraliza mientras duerme? ¿que alguien lo observa en la oscuridad de la noche?



En nuestro nuevo capítulo escucharemos la historia de Carlos y Diana, dos hermanos que, junto a sus otros dos hermanos y sus papás, se vieron obligados a dejar el apartamento en el que vivían a causa de sucesos inexplicables relacionados con la presencia de un niño fantasma.

Esta historia ocurrió en el año 2009, cuando los padres de estos jóvenes se mudaron a un nuevo apartamento en el barrio Colina Campestre, al norte de Bogotá.



Diana fue la primera en escuchar al niño correr por los pasillos y se percató de que desconectaba los electrodomésticos de la casa. Carlos, por su parte, abrió sus ojos mientras dormía y vio que un niño a los pies de su cama no dejaba de observarlo.



El miedo se apoderó la familia y decidieron marchase de su hogar. Abandonaron el apartamento poco tiempo después de llegar ahí, no sin antes enterarse de que esas aterradoras experiencias tenían una razón de ser.



Una vez más, nuestro experto en parapsicología de la Academia Urantia, Alexánder Torres, nos explicará las posibles intenciones que tenía este niño para presentarse y las razones de que su espíritu aún no haya podido trascender.



